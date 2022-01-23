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Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan EOSB'ye ziyaret - Son Dakika

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan EOSB'ye ziyaret

23.01.2022 13:58
Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan EOSB'ye ziyaret

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ile görüşen Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Eskişehir OSB'nin düzenli sanayileşme ve OSB tecrübelerinden yararlanmak, aynı zamanda iki ülke sanayi kuruluşları arasındaki ilişkileri daha da...

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ile görüşen Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Eskişehir OSB'nin düzenli sanayileşme ve OSB tecrübelerinden yararlanmak, aynı zamanda iki ülke sanayi kuruluşları arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini aktardı.

Eskişehir'e gelen Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve Fastiv Belediye Başkanı Mykhailo Netyazhuk, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile birlikte Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti. Eskişehir OSB Müdürlüğünde gerçekleşen görüşmede Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Müsteşar Denys Zolatarov ve Ekonomi Başkatibi Borys Uvarov, Ukrayna Kütahya Fahri Konsolosu Erkan Güral, Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Evren Olcay da yer aldı. Görüşmede Kosova ve Eskişehir arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda atılması gereken adımlar değerlendirildi.

"Ukrayna ve Eskişehir arasındaki ticari ve yatırım ilişkileri geliştirilmeli"

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren EOSB Başkanı Küpeli, Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Eskişehir OSB'nin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler veren Küpeli, Eskişehir OSB'nin sağladığı pek çok avantajla cazip bir bölge olduğunu, son yıllarda yatırımcıların yoğun talebiyle karşılaştıklarını aktardı.

Eskişehir OSB yönetimi, yapısı ve işleyişi konusunda da taraflar görüş alışverişinde bulundu. Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerine değinen Küpeli, bu ilişkileri ileri boyutlara taşımak istediklerini aktardı. Küpeli, Ukrayna ve Eskişehir arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda ciddi adımların atılması gerektiğini belirtti.

"Ukraynalı yatırımcıları Eskişehir OSB'ye bekliyoruz"

Ukraynalı yatırımcıları Eskişehir OSB'ye yatırım yapmaya davet eden Küpeli, "Eskişehir'den Ukrayna'ya 2020 yılından 5,9 milyon dolarlık ihracat yaparken, 1,7 milyon dolarlık ithalat yapmışız. Eskişehir ile Ukrayna arasındaki ticaret hacmi 2021'de daha da artarak yılın ilk 11 aylık döneminde 5,6 milyon dolarlık ihracat yapılırken, ithalatımız ise önemli ölçüde artarak 6,6 milyon dolara çıkmış durumda. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi her geçen sene önemli oranda artmakta olup, bu tutar 2020 yılında 4,6 milyar dolara çıkmış durumda" dedi.

"Eskişehir son derecen modern güçlü bir OSB'ye sahip"

Toplantıda konuşan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ise Ukrayna ve Türkiye arasındaki 5 milyar dolarlık ticaret hacminin 2022 sonunda 8 milyar dolara çıkmasını beklediklerini belirtti. Bodnar Eskişehir'in ve OSB'nin güçlü ve köklü bir sanayi altyapısına sahip olduğunu, ticaret ve sanayide çok tecrübeli olduğunu ve bu deneyimden yararlanmayı arzu ettiklerini aktararak, "Eskişehir son derecen modern güçlü bir OSB'ye sahip. Ukrayna olarak özellikle Eskişehir OSB'nin planlı sanayileşme tecrübelerinden bunun yanında, havacılık ve savunma sanayindeki tecrübelerinden ve potansiyelinden yararlanmak istiyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan EOSB'ye ziyaret

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Eskişehir, Ukrayna, Türkiye, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ukrayna Büyükelçisi Bodnar'dan EOSB'ye ziyaret - Son Dakika Ekonomi


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