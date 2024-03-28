Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul\'daki metro projeleri hakkında bilgi verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, en son İstanbul Havalimanı-Arnavutköy arasındaki metroyu hizmete açtıklarını belirterek, "Oradan başlayıp, Halkalı'ya kadar inecek olan 17,5 kilometrelik metro inşaatımızda da çalışmalar devam ediyor." dedi.
Bakan Uraloğlu, Küçükçekmece'de mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Programda konuşan Uraloğlu, İstanbul'daki trafik yoğunluğuna işaret ederek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının kentte yaptığı, devam eden ve planladığı projeleri hakkında bilgi verdi.
Uraloğlu, daha yaşanabilir bir İstanbul için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İstanbul'da iki boğaz köprüsü var. Bir 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bir de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki günlük trafik 200 bin, FSM'de aşağı yukarı 250 bin civarında. Avrasya Tüneli'nde de aşağı yukarı 80 bin. Marmaray'da günde 290-300 sefer yapılıyor. Orada 600-650 bin civarında İstanbullumuza, vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde günlük geçen araç sayısı 150 bin, bunun da büyük bölümü ağır taşıt trafiği. Ulaşım adına yaptığımız İstanbul Havalimanı gibi diğer projelerimiz var."
"Sadece bu yıl 4 metro açılışı yaptık"
Bakan Uraloğlu, yaptıkları projeler sayesinde İstanbul'daki birçok yükü azalttıklarını kaydederek, metrolarla ilgili Küçükçekmece'nin bazı problemleri olduğunu bildiklerini, Bakanlık olarak bunun için çalıştıklarını anlattı.
Sadece bu yıl 4 metro açılışı yaptıklarını dile getiren Uraloğlu, şu açıklamalarda bulundu:
"En son İstanbul Havalimanı-Arnavutköy arasındaki metroyu hizmete açtık. Oradan başlayıp, Halkalı'ya kadar inecek olan 17,5 kilometrelik metro inşaatımızda da çalışmalar devam ediyor. O Küçükçekmece'mize de inşallah hizmet etmiş olacak. Muhtemelen önümüzdeki senenin bugünlerine kalmadan onu da açmış olacağız ve İstanbul'un trafiğine ciddi bir katkı sağlamış olacağız. 10 yılda İstanbul'a yaklaşık 600 kilometre daha yeni metro yaparak kentin trafiğini azaltacağız. Her bireyin ortalama 64-65 dakika trafikte geçirdiğiniz zamanı, bu projeleri bitirdiğimizde 30-35 en fazla 40 dakikalara düşürmüş olacağız." bilgisini verdi.
Uraloğlu, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere değinerek, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un seçilmesiyle bu çalışmaların çok daha koordineli ve hızlı yürüyeceğini sözlerine ekledi.
Bakan Uraloğlu esnafı ziyaret etti
Konuşmasının ardından Sefaköy'de esnaf ziyareti yapan Uraloğlu'na vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
Ziyaret esnasında Avcılar'da oturan bir vatandaşla sohbet eden Uraloğlu, İstanbul'daki metro yapılanmasına ilişkin kendisine bilgi vererek, taleplerini dinledi.
Uraloğlu, ziyaretleri sırasında esnaftan alışveriş de yaptı.
Son Dakika › Ekonomi › Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki metro projeleri hakkında bilgi verdi - Son Dakika
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracaklarını söyledi. Ayrıca, küçük esnafın prim gün sayısında yaşadığı adaletsizliği giderecek adımlar atacaklarını belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin en büyük muhalefet partisinin içine düştüğü tutarsızlık ve kirlenmişlik halinin utanç verici olduğunu ifade etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Satuk Buğra Fındık, yapılan çalışmalara göre Türkiye'nin 2030 yılından sonra su fakiri olan ülkeler arasında yer alabileceğini belirtti. Fındık, su kaynaklarının azalacağı, yağışların azalıp sıcaklıkların artmasıyla su stresi yaşayan bir ülke haline gelebileceğimizi ifade etti. Bu nedenle su verimliliği seferberliği başlatıldığını ve 114 eylem belirlendiğini söyledi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan tatil bölgelerinden şehir merkezine akın eden turistler, Perşembe Pazarı esnafının yüzünü güldürdü. Sezon başlamadan yaşanan turist hareketliliği sezonun iyi geçeceğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.
İskilip Ziraat Odası Başkanı Adem Efe, ilçedeki üreticileri çeşitli hastalıklara karşı tedbir almaları konusunda uyardı. Efe, kök boğaz hastalıkları, pas ve septoria hastalıkları ile böcek, yaprak biti zararı ve fare tespit edildiğini belirtti. Verim kaybı ve arazi bozulması riskine dikkat çeken Efe, çiftçilere arazilerini kontrol etmeleri ve hızla uygulama yapmaları çağrısında bulundu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarına denetim gerçekleştirdi. Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirmek üzere özel halk otobüslerinde abonman kart kullanımını denetledi. Ekipler, kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri denetimlerde toplu taşıma araçları yönetmeliğine uymayan araçlara cezai işlem uyguladı. Ekipler, vatandaşların toplu taşıma araçlarını sorunsuz kullanabilmesi için denetimlerini sürdürecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi. Zabıta Daire Başkanlığı, vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirmek üzere özel halk otobüslerinde abonman kart kullanımını denetledi. Denetimlerde resmi evraklar, oturma düzeni ve kart okuma cihazları kontrol edildi. Uygunsuz araçlara cezai işlem uygulandı ve denetimler devam edecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Samsun'da 113 kadın çiftçiye süt sağım makinesi dağıtıldı. Dağıtım töreninde konuşan yetkililer, kadınların üretim hayatının merkezinde yer aldığını ve bu projenin kadın çiftçilere destek sağlayacağını belirtti. Kadın üreticiler ise süt sağımını elle yapmanın zaman kaybına neden olduğunu ifade ederek, artık daha kaliteli ve sağlıklı üretim yapacaklarını dile getirdi.
Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılığın gelişimine katkı sağlamak amacıyla yem bitkisi ekiliş alanlarının artırılması projesi kapsamında üreticilere 24 bin 200 kilogram adi fiğ tohumu ve 4 bin 720 kilogram yonca tohumu dağıttı. Dağıtım törenine Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz ve İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin katıldı. Göktekin, yonca ve adi fiğ tohumunun hayvan beslenmesi için önemli olduğunu belirterek, projenin çiftçilere hayırlı olmasını temenni etti.
Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, sanayicilerin ihtiyacı duyduğu kalifiye eleman yetiştirilmesi noktasında her türlü çabayı göstereceklerini söyledi. Çorum Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitimler Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen istişare toplantısında, mesleki ve teknik eğitimdeki yeni gelişmeler ve planlamalar ele alındı. Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitimler Genel Müdürü Ali Karagöz, mesleki eğitimde nitelikli erişim, tanıtım ve yönlendirme, farkındalık arttırma çalışmaları ve nitelikli istihdamın önemini vurguladı. Vali Dağlı ise Çorum'un büyük bir sanayi altyapısına sahip olduğunu belirterek, sanayicilerin ihtiyaç duyduğu kalifiye işgücünün yetiştirilmesi için çaba göstereceklerini ifade etti.
Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen yerli ve milli hibrit ayçiçeği tohumu, 20 ton olarak Rusya'ya ihraç edildi. Yerli tohumların Rusya'da yayılması beklenirken, gelecek yıl için 120 tonluk bir transfer anlaşması yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?