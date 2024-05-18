Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Osmaniye\'de ziyaretlerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmaniye'de Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Uraloğlu, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Osmaniye Batı (Sakızgediği) Kavşağı açılış töreninin ardından Osmaniye Valiliğini ziyaret ederek Vali Erdinç Yılmaz ile basına kapalı görüştü. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Uraloğlu, İl Başkanı Adnan Bayram ile görüştükten sonra parti teşkilatıyla bir araya geldi. Uraloğlu, seçimleri değerlendirerek Osmaniye'nin memnun bulundukları illerden olduğunu belirtti ve hizmetlerini anlattı.

18.05.2024 14:13
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmaniye'de Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Uraloğlu, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Osmaniye Batı (Sakızgediği) Kavşağı açılış töreninin ardından Osmaniye Valiliğini ziyaret ederek Vali Erdinç Yılmaz ile basına kapalı görüştü.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Uraloğlu, İl Başkanı Adnan Bayram ile görüştükten sonra parti teşkilatıyla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada seçimleri değerlendiren Uraloğlu, bu süreçte görev alan herkese teşekkür etti.

Arka arkaya iki seçim atlatıldığını ve Osmaniye'nin bu anlamda daha memnun bulundukları illerden olduğunu belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde çok istediğimiz sonuçları alabilmiş değiliz. Şunu elbette hep beraber istişare ediyoruz, tartışıyoruz. 'Dün vatandaşımız, 14-28 Mayıs'ta bize oy verip bizim istediğimiz sonucu alırken iyiydi, şimdi yani doğru tercihte bulunamadı.', asla böyle bir şey diyemeyiz. Eksikliği mutlaka kendimizde ararız. Öz eleştirimizi mutlaka kendimiz yaparız ki öyle yapacağız. Cumhurbaşkanımız zaten o anlamda gerekli tasarruflarda bulundu, bulunuyor. Bizlere yol haritası çiziyor, istikamet gösteriyor. Biz de ona göre bu 4 yıllık seçimsiz olan bu süreçte ülkemize inşallah hizmete devam edeceğiz."

Uraloğlu, Bakanlık olarak Osmaniye'de birçok hizmet yaptıklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu'na ziyaretlerinde AK Parti Osmaniye milletvekilleri Derya Yanık ve Seydi Gülsoy da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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