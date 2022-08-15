Aydın'da 'indirim' yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da 'indirim' yoğunluğu

15.08.2022 12:53
Aydın'da 'indirim' yoğunluğu

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da sabahın erken saatleri ile birlikte Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine gelen vatandaşlar 'indirim' yoğunluğu oluşturdu.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da sabahın erken saatleri ile birlikte Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine gelen vatandaşlar 'indirim' yoğunluğu oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki ürünlerde yüzde 35 indirim yapıldı. İndirim haberini alan vatandaşlar ise ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da marketlere akın etti. Aydın genelinde bulunan 22 adet Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde sabahın erken saatleri ile birlikte yoğunluk yaşandı. Merkez ilçe Efeler'de bulunan 7 markette de aynı görüntüler yer alırken vatandaşların özellikle yağ, un, şeker, bakliyat gibi temel gıda ürünlerine yöneldiği görüldü.

Yapılan indirimlerden bazı vatandaşlar memnun olsa da bazı vatandaşlar ise çok bir fark olmadığını dile getirdi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Öztrak: '6'lı masa her şeyin en iyisini yapacaktır' Öztrak: '6'lı masa her şeyin en iyisini yapacaktır' İşadamı Eşin: 'Erdoğan ve AK Parti sadece Türkiye'nin değil dünyadaki mazlumların da umudu olmuştur' İşadamı Eşin: 'Erdoğan ve AK Parti sadece Türkiye'nin değil dünyadaki mazlumların da umudu olmuştur'
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aydın'da 'indirim' yoğunluğu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:27 Çin'deki gelişmeler petrol fiyatını düşürdü! Gece yapılacak olan motorin zammı geri alındı
18:21 Ankara'da etkili olan fırtına ve sağanak bir kişinin ölümüne neden oldu!
18:15 Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi Çakır'ı öldüren Cerrahpaşalı Halit'in son hali görenleri şaşırttı!
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi bekleyen asıl tehlikeyi açıkladı
17:46 Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-offlarında oynayacağı kadroyu UEFA'ya bildirdi! Sakatlığı devam eden Joao Pedro yine yok
17:31 Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal görüntüler! Terör örgütü PKK propagandası yapıldı
17:14 Trabzonspor, alacağını 10 taksitle ödeyecek! İsmail Köybaşı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
17:13 İran Dışişleri Bakanlığı, Salman Rüşdi'ye düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı: Konuyla ilgili bilgimiz yok
17:08 Son seçim anketinde en yakın rakibine yüzde 25 fark attı: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?
17:09 Suudi Arabistan'da idam cezası alan 15 yaşındaki Muhammed'in ailesinden ülkenin turizm elçisi Messi'ye çağrı: Lütfen oğlumuzu kurtar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 19:05:17. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da 'indirim' yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement