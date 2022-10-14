Üniversiteyi bitirdi, devletten aldığı destek ile genç yaşta besici oldu

Bingöl'de, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller' projesinden faydalanarak hibe ile 4 inek alan Yüsra Basetemur, besiciliğe başladı. İneklerin yavrulamasıyla birlikte kısa süre içerisinde 8 büyükbaş hayvanı olacak olan Basetemur, işini büyüterek kadınlara istihdam alanı oluşturmayı hedefliyor.

Sancak Beldesi'ne bağlı Sudüğünü köyünde ikamet eden 21 yaşındaki Yüsra Basaremur, geçtiğimiz yıl Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü'nden mezun oldu. Basatemur, ardından kendi işini kurmak için arayışa girdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün web sayfasında 'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller' projesini gören Basatemur, kuruma giderek uzmanlardan bilgi aldı. Hazırladığı projesi bakanlık tarafından onaylanan ve hibe desteği alan Basatemur, köylerindeki ahırlarında beslemek üzere 4 gebe inek aldı. Her sabah erken saatte kalkıp hayvanlarının yemini ve suyunu vererek temizliğini yapan Basatemur, daha otlattıktan sonra akşam saatlerinde yeniden ahıra yerleştiriyor. İneklerin yavrulamasıyla birlikte kısa süre içerisinde 8 büyükbaş hayvanı olacak olan Basetemur, işini büyüterek kadınlara istihdam alanı oluşturmayı hedefliyor.

Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü mezunu olduğunu belirten Yüsra Basatemur, "Mezun olduktan sonra iş arayışına girdim, kendim bir iş yapmak istedim. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün web sayfasında Kırsal Kalkınma Uzman Eller projesini gördüm. Onun için tarım müdürlüğüne gittim ve proje hakkında bilgi sahibi oldum. Bana oradaki çalışanlar, mühendisler bu konu hakkında bilgi verdi. Benim bir proje sunmamı istediler ve projem de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylandı. Ben büyükbaş hayvancılığı yapmak istedim, 4 büyükbaş hayvan aldım. Şuan da hayvanlarımız gebe, seneye bunlar 8 tane olacak" dedi.

İşini büyütmeyi ve kadınlara istihdam alanı oluşturmayı hedeflediğini dile getiren Basatemur, "Benim amacım ülke ekonomisine katkı sağlamak, kendi işletmemi daha çok büyütmek. İleride işveren olabilmek. Bu konuda kadınlara verilen destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Kendi işimi büyütmek ve kadınlara istihdam sağlamak istiyorum. Onlara örnek olabilmek ve beni örnek almalarını da isterim. Bugün ülkemizde kadınlara pozitif ayrımcılık olduğu için ve bende onların biri olduğum için çok teşekkür ediyorum, çok gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

"27 adet hibe sözleşmesi imzalandı"

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesinden Bingöl'de 27 kişinin yararlandığının altını çizen Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Burhan Bahadır, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi programı çerçevesinde, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi ülkemizde ilk defa İzmir, Amasya, Düzce ve Mardin illerinde uygulamaya konulmuştur. Projenin başarılı çıktıları alınınca proje, bakanlığımız tarafından 81 ilde uygulanmaya başlanmıştır. Projeye üniversitelerin lisans ve ön lisans bölümlerinden olan tarım, hayvancılık, orman, su ürünleri ve gıda bölümlerinden mezun olanlar başvurabilmektedir. İlimizde de toplamda 27 adet hibe sözleşmesi bu anlamda imzalanmıştır. İlimizde uygulanan projeler 13 adet büyükbaş hayvancılık projesi, 7 adet küçükbaş hayvancılık ve 9 adet arıcılık projesidir. Özellikle bu bölümlerden mezun olan arkadaşlarımız, sürdürülebilir tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin kırsal alanlarda gerçekleşmesi adına üniversitelerde edinmiş oldukları bilgileri, bu anlamda çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize aktarmış olacaklardır. Gerek duydukları bilgileri uzman arkadaşlarımızla onlara iletmekteyiz ve onları sürekli ziyaret etmekteyiz" dedi.

Yüsra'nın birçok çiftçiye örnek olacağını vurgulayan Bahadır, "Yüsra kardeşimiz büyükbaş hayvancılık projesinden hibe sözleşmesi imzalayarak bu projeden faydalanmıştır. Kardeşimiz, üniversiteden edinmiş olduğu bilgileri de çiftçilerimize ve yetiştiricilerimize aktaracak. Burada sürdürülebilir hayvancılık faaliyetlerinin devam etmesi adına güzel bir örnek oluşturacaktır" diye konuştu. - BİNGÖL