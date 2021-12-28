Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'dan BDDK'ya "engizisyon" eleştirisi

BDDK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bankacılık Kanunu'nun "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" hükmünü içeren 74. maddesine aykırılıktan eski TCMB Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında 162. madde kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.

Daha önce de Mustafa Sönmez, Bloomberg muhabirleri ve avukatlardan aldığımız bilgilere göre 53 veya 48 kişi daha yukardakine benzer suçlardan dolayı dava edilmiş/haklarında soruşturma açılmıştı. Bu davaların büyük kısmı halen sürüyor.

"KURUM ASLİ GÖREVİNİ İFA EDEMEDİ"

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada konuyla ilgili Paraanaliz sitesindeki değerlendirmesinde "BDDK'nın asli görevini hatırlatalım" diye başladığı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bankacılık sistemini denetlemek.Ne yazık ki, kurum bu göreviniz asla ifa edemedi, onun yerine Saray'dan aldığı emirlerle bankaları kanun ve teamül dışı işlemlere azmettirdi.Banka yöneticileriyle konuştuğumuz zaman, BDDK'nın yandaşlara kredi verilmesinde aracılık görevi yaptığını, bazı yüksek kademeli elemanların görevden alınmasını istediğini duyuyoruz. Ek olarak, kamu bankalarının TL kredilerinindövize çevrilmesini engellemek için aldığı yine gayri-meşru tedbirler de BDDK ve TCMB'nin ortak eseri."

"AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİSİ" ELEŞTİRİSİ

Yeşilada sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bankalar BDDK sayesinde aslında ölmüş, cesedi leş gibi kokan kredileri "canlı" tutabiliyor. Bu ahbap-çavuş ilişkisi yüzünden bankaların BDDK'nın kanun ve teamüllere aykırı emirlerine ses çıkarmadıklarını da duyuyoruz.

Bir gariplik daha var, atanmışlardan oluşan BDDK seçilmiş, milletin vekili Durmuş Yılmaz hakkında, hem de fevkalade münferit sayılabilecek bir kabahat yüzünden suç duyurusunda bulunabiliyor."

BDDK bankacılık sisteminin sağlık ve istikrarını korumak için değil, Erdoğan'ın "yeni ekonomi modellerine" karşı çıkanları susturmakla görevli Engizisyon olduğunu ileri süren Yeşilada; "İktidar değiştiğinde, BDDK hakkında ilk suç duyurusunda buluna ben olacağım." dedi.