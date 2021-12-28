Üye Girişi
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'dan BDDK'ya "engizisyon" eleştirisi - Son Dakika

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'dan BDDK'ya "engizisyon" eleştirisi

28.12.2021 11:31
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'dan BDDK'ya "engizisyon" eleştirisi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), döviz kurlarında yaşanan hareketliliği sosyal medya hesabından manipüle ettiği iddiasıyla 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada BDDK'yı Engizisyon'a benzeterek "İktidar değiştiğinde, BDDK hakkında ilk suç duyurusunda bulunan ben olacağım" dedi.

BDDK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bankacılık Kanunu'nun "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" hükmünü içeren 74. maddesine aykırılıktan eski TCMB Başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında 162. madde kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.

Daha önce de Mustafa Sönmez, Bloomberg muhabirleri ve avukatlardan aldığımız bilgilere göre 53 veya 48 kişi daha yukardakine benzer suçlardan dolayı dava edilmiş/haklarında soruşturma açılmıştı. Bu davaların büyük kısmı halen sürüyor.

"KURUM ASLİ GÖREVİNİ İFA EDEMEDİ"

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada konuyla ilgili Paraanaliz sitesindeki değerlendirmesinde "BDDK'nın asli görevini hatırlatalım" diye başladığı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bankacılık sistemini denetlemek.Ne yazık ki, kurum bu göreviniz asla ifa edemedi, onun yerine Saray'dan aldığı emirlerle bankaları kanun ve teamül dışı işlemlere azmettirdi.Banka yöneticileriyle konuştuğumuz zaman, BDDK'nın yandaşlara kredi verilmesinde aracılık görevi yaptığını, bazı yüksek kademeli elemanların görevden alınmasını istediğini duyuyoruz. Ek olarak, kamu bankalarının TL kredilerinindövize çevrilmesini engellemek için aldığı yine gayri-meşru tedbirler de BDDK ve TCMB'nin ortak eseri."

"AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİSİ" ELEŞTİRİSİ

Yeşilada sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bankalar BDDK sayesinde aslında ölmüş, cesedi leş gibi kokan kredileri "canlı" tutabiliyor. Bu ahbap-çavuş ilişkisi yüzünden bankaların BDDK'nın kanun ve teamüllere aykırı emirlerine ses çıkarmadıklarını da duyuyoruz.

Bir gariplik daha var, atanmışlardan oluşan BDDK seçilmiş, milletin vekili Durmuş Yılmaz hakkında, hem de fevkalade münferit sayılabilecek bir kabahat yüzünden suç duyurusunda bulunabiliyor."

BDDK bankacılık sisteminin sağlık ve istikrarını korumak için değil, Erdoğan'ın "yeni ekonomi modellerine" karşı çıkanları susturmakla görevli Engizisyon olduğunu ileri süren Yeşilada; "İktidar değiştiğinde, BDDK hakkında ilk suç duyurusunda buluna ben olacağım." dedi.

YORUMLAR
500

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Atilla Yeşilada, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'dan BDDK'ya 'engizisyon' eleştirisi - Son Dakika Ekonomi


Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış! Çorum'da topraktan çıkarıp defineyi sır gibi saklamış!         
11:19
Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi? Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi?         
10:26
Polisin girdiği evde kan donduran görüntü! 2 ay boyunca annesinin cesediyle yaşamış Polisin girdiği evde kan donduran görüntü! 2 ay boyunca annesinin cesediyle yaşamış         
10:12
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı         
22:09
Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi         
20:35
Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık         
17:41
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var         
15:45
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17

Son Dakika Haberleri
11:31 Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'dan BDDK'ya "engizisyon" eleştirisi
11:31 Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı
11:08 Velayet davasını kaybetti! Özcan Deniz kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi
11:00 Son Dakika: Bakan Dönmez bor madeninde müjdeli haberi verdi! 2021 yılında 1 milyar doların üstünde satışla rekor kırıldı
10:57 Dolar güne yükselişle başladı! 11,88 seviyelerinde işlem görüyor
10:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında İslam karşıtlığı arttı
10:50 "Darağacında bile son sözümüz Fenerbahçe" diyen Aziz Yıldırım: Şimdi hesap zamanı
10:37 Şehrin en işlek caddesinde saç saça, baş başa kız kavgası!
10:36 Nursel Ergin; kayınvalidenin, gelinine yaptıklarını duyunca gözyaşlarına boğuldu
10:35 Millet İttifakı "aday olun" derse cevabı ne olacak? Kılıçdaroğlu çok net konuştu: İttifak aday ol derse olmam diyemezsin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 11:39:20. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada'dan BDDK'ya "engizisyon" eleştirisi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement