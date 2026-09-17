Uşak'ta 11. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı törenle açıldı - Son Dakika
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Uşak'ta 11. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı törenle açıldı

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Uşak\'ta 11. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı törenle açıldı
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Uşak'ta 17-20 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak 11. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, Kemalöz Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Vali Serdar Kartal ve protokol üyeleri katıldı.

Uşak'ta 17-20 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan "11. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı" düzenlenen törenle açıldı.

Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, Kemalöz Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarın açılış programına Uşak Valisi Serdar Kartal, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, Uşak Ziraat Odası Başkanı Nafiz Mıdık, Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sezer, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Tarım alanındaki yatırımlara dikkat çeken Vali Kartal, "Üretimimizi desteklerken tarımımızı geleceğin imkanlarıyla buluşturacak yatırımları da kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Banaz ilçemizde çalışmalarını sürdürdüğümüz Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz ve Jeotermal Sera Projemizle jeotermal enerjinin gücünü modern seracılıkla buluşturuyoruz. Dört mevsim üretimin sürdüğü, katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirildiği ve yaklaşık 2 bin 500 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak güçlü bir üretim merkezi oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece üretim tecrübemizi yatırımla, çiftçimizin emeğini daha yüksek katma değerle buluşturarak Uşak'ımızın tarımdaki gücünü çok daha ileriye taşıyacağız." dedi.

Üreticinin emeğinin önemine vurgu yapan Başkan Vekili Terekeci Özkan; "Kıymetli üreticilerimiz, sizin alın teriniz bizim soframızdaki ekmektir. Üreticinin emeğine sahip çıkmak yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Bizim belediyecilik anlayışımız; üreten insanın yanında olmak, kamu kurumlarımızla, üniversitemizle, odalarımızla, kooperatiflerimizle ve sektör temsilcilerimizle birlikte çalışarak insanımızın hayatına dokunmaktır. Çünkü üretim varsa umut vardır. Emek varsa gelecek vardır. Üreten insan güçlüyse, şehir güçlüdür." dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek, protokol üyeleri fuar alanı gezdi.

Kaynak: İHA
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