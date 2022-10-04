Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 80 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Makarnalık buğday
|6,80
|7,00
|Ekmeklik buğday
|6,00
|6,20
|Yemlik buğday
|5,50
|5,70
|Yemlik arpa
|5,50
|5,70
|Nohut
|16,00
|17,00
|Beyaz haşhaş
|45,00
|46,00
|Mavi haşhaş
|43,00
|44,00
|Sarı haşhaş
|47,00
|48,00
|Aspir
|6,50
|6,70
|Susam
|32,00
|33,00
|Yağlık ay çekirdeği
|8,00
|9,00
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