Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika
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Uşak Ticaret Borsası

04.10.2022 14:44
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 80 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 80 kuruştan, en yüksek 7 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday6,807,00
Ekmeklik buğday6,006,20
Yemlik buğday5,505,70
Yemlik arpa5,505,70
Nohut16,0017,00
Beyaz haşhaş45,0046,00
Mavi haşhaş43,0044,00
Sarı haşhaş47,0048,00
Aspir6,506,70
Susam32,0033,00
Yağlık ay çekirdeği8,009,00

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Kaynak: AA

Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

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