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Vakıf Katılım'dan altın hesaplarının TL katılma hesaplarına dönüşümüne destek - Son Dakika

Vakıf Katılım'dan altın hesaplarının TL katılma hesaplarına dönüşümüne destek

30.12.2021 11:40
Vakıf Katılım'dan altın hesaplarının TL katılma hesaplarına dönüşümüne destek

Vakıf Katılım, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı "Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi" programına dahil oldu.

Vakıf Katılım, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı "Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi" programına dahil oldu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Vakıf Katılım, TCMB'nin söz konusu tebliğini uygulamaya aldı.

Uygulamaya göre, altın hesaplarının Türk lirasına çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak. Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olacak. Katılım bankacılığı ilke ve standartları çerçevesinde vade sonunda Türk lirası katılma hesabı sahibine kar payı getirisi Vakıf Katılım tarafından ödenecek.

Vade sonu kurunun hesap açılışındaki dönüşüm kurundan ve kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın altın hesaplarından Türk lirası katılma hesaplarına dönüşüm hesabına ödenecek kar payından yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan kar payı düşülerek, hesaplanan tutar Merkez Bankasınca katılma hesabı sahibine ödenmek üzere Vakıf Katılım'a aktarılacak.

"Tüm müşterilerimizi altın hesaplarını Türk lirasına çevirmeye davet ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, ülke ekonomisinin güçlü konumunu sürdürmesi ve 2022'de daha iyi finansal sonuçlara ulaşabilmek için TL'nin hak ettiği değere ulaşması gerekitiğini belirtti.

Bu sebeple atılan önemli adımlardan biri olan "Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi" programını Vakıf Katılım olarak sonuna kadar desteklediklerinin altını çizen Göktaş, "Tüm müşterilerimizi altın hesaplarını Türk Lirası'na çevirmeye davet ediyoruz. Böylece altın fiyatlarından yaşanan dalgalanmalara karşı müşterilerimizin zarar görmesini engelleyecek, birikimlerini çok daha karlı bir şekilde değerlendirmelerine imkan tanıyacağız." ifadelerini kullandı.

Devletin vatandaşını korumak ve ülke refahının artırmak adına ortaya koyduğu çalışmaların takipçisi olarak üzerlerine düşen tüm sorumlulukları her zaman büyük bir gayretle yerine getirdiklerini aktaran Göktaş, gelecek dönemde de bu gayretlerini sürdüreceklerini, katma değeri yüksek faaliyetlerle yollarına devam edeceklerini vurguladı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, geri dönüşüm, Türk Lirası, Altın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vakıf Katılım'dan altın hesaplarının TL katılma hesaplarına dönüşümüne destek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Vakıf Katılım'dan altın hesaplarının TL katılma hesaplarına dönüşümüne destek - Son Dakika
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