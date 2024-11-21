Vali Çiftçi TMO\'yu Ziyaret Etti

Ekonomi

Vali Mustafa Çiftçi, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Erzurum Başmüdürlüğüne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Vali Çiftçi, TMO'nun çalışmaları hakkında Başmüdür Adem Çiftçi'den brifing aldı.

TMO Erzurum Başmüdürlüğünün Erzurum'daki faaliyetleri hakkında bilgilerin yer aldığı brifingde, TMO'nun ana görevinin hububat fiyatlarının üreticiler için normalin altına düşmesini, tüketiciler için ise anormal derecede yükselmesini önlemek, bu ürünlerin piyasasında düzenleyici tedbirler almak, gerektiğinde Bakanlar Kurulu kararı ile hububat dışındaki diğer tarım ürünleriyle ilgili verilecek görevleri yürütmek olduğu aktarıldı.

Brifingde ayrıca kuruluşun; Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan il sınırları dahilinde faaliyet gösterdiği; bir Başmüdürlük merkezi, dört şube müdürlüğü, bir ajans amirliği, iki tesisli ekip, dokuz geçici alım merkezi ve bir lisanlı depo olmak üzere toplam 18 merkezde alım faaliyeti gerçekleştirdiklerine yönelik bilgiler yer aldı. - ERZURUM