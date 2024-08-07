Banka kasası değil aşiret düğünü! Çifti altın ve paraya boğdular

Ekonomi

Van'da aşiret üyelerinin düğün törenine gelin ve damada takılan para ve altının miktarı damga vurdu. 3 kilo altın ve 3 milyon liralık takı dudak uçuklattı.

2 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN KATILDIĞI DÜĞÜNDE DUDAK UÇUKLATAN TAKI

Yurt içi ve yurt dışından 2 binin üzerinde davetlinin katıldığı düğünde yemek ikramı ve takı töreninin ardından davetliler gecenin geç saatine kadar şarkılar eşliğinde halay çekti.

Düğün sonunda gelin ve damada mutluluklar dileyen toy büyüğü Avukat Uğur Dere, "Düğünümüze Hakkari başta olmak üzere il dışından katılımın yanında İran ve Irak'tan misafirlerimiz oldu. Aşiret liderimiz Mehmet Aslan'ın yanı sıra iş adamı ve başkanların da aralarında olduğu misafirlerimiz var. Eskiden açık usullü takı törenimiz oluyordu ama artık Van'da aşiret liderlerimizin aldığı karar neticesinde zarfın içine hediye konularak takı törenimiz gerçekleşiyor. Gelinimize 3 kiloya yakın bir altın hediyesi oldu. Damada ise yaklaşık 3 milyon TL'ye yakın bir takı oldu. Ben düğüne katılan herkese teşekkür ediyor, çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.