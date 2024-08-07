Banka kasası değil aşiret düğünü! Çifti altın ve paraya boğdular - Son Dakika
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Ekonomi

Banka kasası değil aşiret düğünü! Çifti altın ve paraya boğdular

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Van'da Gevdan Aşireti mensuplarından esnaf Saim Aşkan'ın oğlu Rıza Aşkan, Kübra Aşkan ile dünya evine girdi. Aşiret reislerinden kanaat önderlerine, iş adamlarından STK başkanlarına kadar binlerce kişinin katıldığı düğünde geline kilolarca altın, damada ise 3 milyon TL takıldı. Yurt içi ve yurt dışından 2 binin üzerinde davetlinin katıldığı düğünde yemek ikramı ve takı töreninin ardından davetliler gecenin geç saatine kadar Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

07.08.2024 11:57  Güncelleme: 13:08
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Van'da aşiret üyelerinin düğün törenine gelin ve damada takılan para ve altının miktarı damga vurdu. 3 kilo altın ve 3 milyon liralık takı dudak uçuklattı.

2 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN KATILDIĞI DÜĞÜNDE DUDAK UÇUKLATAN TAKI

Yurt içi ve yurt dışından 2 binin üzerinde davetlinin katıldığı düğünde yemek ikramı ve takı töreninin ardından davetliler gecenin geç saatine kadar şarkılar eşliğinde halay çekti.

Düğün sonunda gelin ve damada mutluluklar dileyen toy büyüğü Avukat Uğur Dere, "Düğünümüze Hakkari başta olmak üzere il dışından katılımın yanında İran ve Irak'tan misafirlerimiz oldu. Aşiret liderimiz Mehmet Aslan'ın yanı sıra iş adamı ve başkanların da aralarında olduğu misafirlerimiz var. Eskiden açık usullü takı törenimiz oluyordu ama artık Van'da aşiret liderlerimizin aldığı karar neticesinde zarfın içine hediye konularak takı törenimiz gerçekleşiyor. Gelinimize 3 kiloya yakın bir altın hediyesi oldu. Damada ise yaklaşık 3 milyon TL'ye yakın bir takı oldu. Ben düğüne katılan herkese teşekkür ediyor, çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Banka kasası değil aşiret düğünü! Çifti altın ve paraya boğdular
Kaynak: İHA

Dünya, van, Kültür, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Banka kasası değil aşiret düğünü! Çifti altın ve paraya boğdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Sherlock OSMAN: paraları varsa elektirik faturası ödesinler. 139 25 Yanıtla
  • İlyas Akturk: Ben o bölgede öğretmenlik yaptım. Aynen anlatıldığı gibi. Düğünde kilo kilo altınlar ama garibanın yetimin parasıyla ödenen elektriğe suya gelince kaçak kullanma . Her türlü kaçakçılık , vergi vermeme oralarda adeta marifet sayılıyor .Kul hakkını da geçtim belli ki dinle alakaları yok da , alenen hırsızlık içinde olan bir toplum . 89 31 Yanıtla
  • ALİÇO null: kaçakçılık hırsızlık vergi kaçırma devam esnaf ama kilolarca altın , maliye milletin değil bunlar gibi aşiretlerin peşine düşsün 54 9 Yanıtla
  • Erbay Mercan: nerde bu maliye müfettişleri neden bu düğünleri basmiyorlar 31 8 Yanıtla
  • Kadir Genis: yani ömür boyu mutlu olabilirler hatta çocukları bile ömür boyu mutlu olur. o kadar takı altın para ile 20 15 Yanıtla
  • Bülent Tan: para aklıyorlar yemezler artık 30 5 Yanıtla
  • Kemsl: ağam açız..! 28 3 Yanıtla
  • Ali Kublay: Anlamadım gelininde damadinda soy adı Aşkan enteresan 4 7 Yanıtla
  • YILMAZ GÜL: vergi ödeyen yok fatura ödeyen yok. devlet düzen kanun nizam tanıyan yok. bunların tepesine binecek bir maliye(!!!!) yok. hesap kitap soran yok. biz emeklilere gelince de kaynak yok. ne bunlara ne de devlete hakkımı helal etmiyorum. -3 6 Yanıtla
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