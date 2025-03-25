Van Gölü\'nde Yeni Feribot Dönemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesindeki tersanede yapılan Türkiye'nin en büyük ikiz feribotları, Van Gölü'nde yük taşımacılığına büyük ivme kattı.

135 metre uzunluğunda 24 metre genişliğindeki 'İdris-i Bitlisi' ile 'Sultan Alparslan' adı verilen feribotlar, Van Gölü'nde özellikle yük taşımacılığını canlandırdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'nin en büyük tuzlu ve sodalı gölü olma özelliğine sahip Van Gölü'nde taşımacılığı canlandırmak amacıyla uzunlukları 135 metre, genişliği 24 metre olan 2018 yılında 2 feribotu göle indirmişti. Tatvan'daki tersanede tamamlanan 7 katlı feribotlarda 2'şer kaptan köşkü ve her biri 125 metre olan toplam 500 metrelik yan yana 4 demir yolu, kafe ve restoran gibi birimler yer alıyor.

Tatvan'daki tersanede tamamlanan feribotlar daha fazla yük taşıma ve yüksek hızıyla Van Gölü üzerinden yapılan taşımacılığa ivme kattı. Van Gölü'ne 2018'de indirilen feribotlar, gerçekleştirdikleri yüzlerce seferler ile binlerce vagon ve yük taşımasının yanı sıra yolcu taşımacılığında da büyük rol oynadı.

Tatvan Feribot İşletme Müdürlüğü iskelesinden feribotlara yüklenerek Van'a götürülen yük dolu vagonlar, Van'dan da yine trenlerle İran üzerinden Orta Asya ülkelerine gönderiliyor. - BİTLİS