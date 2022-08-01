Tuşba Belediyesinden kırsal mahallelere sıvat desteği - Son Dakika
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Tuşba Belediyesinden kırsal mahallelere sıvat desteği

01.08.2022 11:02
Tuşba Belediyesinden kırsal mahallelere sıvat desteği

Van'ın Tuşba Belediyenin kırsal mahallelerdeki meralarda otlatılan hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere kurduğu su teknesi (sıvat) desteği devam ediyor.

Van'ın Tuşba Belediyenin kırsal mahallelerdeki meralarda otlatılan hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere kurduğu su teknesi (sıvat) desteği devam ediyor.

Tuşba Belediyesinin, bölge hayvancılığını desteklemek amacıyla hayvan sayısı fazla ve su kaynakları yeterli olan kırsal mahallelerde başlattığı sıvat kurma çalışmaları bu yıl da sürdürüyor. Özellikle yaz mevsiminde daha fazla suya ihtiyaç duyulması nedeniyle 22 mahalleye 250 adet sıvat kuracak olan Tuşba Belediyesi, meralarda otlatılan hayvanların bu zorunlu ihtiyacını bir nebze de olsa karşılamış olacak.

Kalecik ve Alabayır mahallelerinde kurulumu tamamlanan su sıvatlarını yerinde gören Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, göreve geldikleri 3 yıl içerisinde 487 adet su sıvatının kurulumunu gerçekleştirdiklerini söyledi. Hayvancılığın yapıldığı ve su kaynağı yeterli olan tüm mahallelerde sıvat kurulumu gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Akman, "Bu yılda hayvan sayısı fazla olan 22 mahallemize 250 adet ek su sıvatının kurulumuna başladık. Ekiplerimiz tarafından hızla gerçekleştirilen sıvat kurumu inşallah kısa bir sürede tamamlanacaktır. Bunların kurulmasıyla ilçe genelinde kurduğumuz su sıvat sayısı da 737'ye ulaşmış olacak" dedi.

Tarım ve hayvancılığa imkanları ölçüsünde sağladıkları desteklerle hem ürün çeşitliliğini hem de üretimi artırarak çiftçilere ek gelir sağladıklarını anlatan Başkan Akman, "Yaşanan pandemi süreci ile birlikte gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Bu sıkıntıyı da atlatmanın tek yolu tarım ve hayvancılıktan geçiyor. İlçemiz tarım ve hayvancılık açısından çok iyi bir durumdadır. Göreve geldiğimiz günden bu yana kırsal mahallelerde oturan çiftçilerimize ek bir gelir sağlamak amacıyla 5 bin adet ceviz, 3 bin adet badem ve bin adet de üzüm fidesi dağıttık. Bugüne kadar 56 mahallemize yaklaşık 100 civarında model ceviz, badem ve üzüm bahçesi kurduk. Çiftçilerimiz 2021 yılı itibarıyla belediyemizin öncülüğünde kurulan bahçelerde ilk ürünlerini almaya başladılar" ifadelerini kullandı. - VAN

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Kaynak: İHA

Tuşba, Van, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tuşba Belediyesinden kırsal mahallelere sıvat desteği - Son Dakika

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