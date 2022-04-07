Van Shoping Fest herkesi sevindirdi - Son Dakika

Van'da bu yıl altıncısı düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük alışveriş festivali haline gelen Shoping Fest, herkesi sevindirdi.

İlki 2015 yılında Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) öncülüğünde başlayan ve 2018 yılından itibaren Van Valiliği himayesinde düzenlenen Van Shopping Fest, 15-29 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. İranlı turistler ağırlıklı olmak üzere, çevre il ve ilçelerden de birçok kişinin katıldığı festival, düzenlendiği yıllar itibariyle en iyi performansını sergiledi. Festival süresince Van'ın cadde ve sokakları renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalin bitmesi ile birlikte bir değerlendirmede bulunan VANTSO Yönetim Kurulu, shopping festin Van'ın en önemli marka değerlerinden biri olduğu gerçeğini ortaya koyduğunu belirterek, "Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Van Shopping Fest, 29 Mart itibari ile sona erdi. Pandemi nedeni ile son iki yılda düzenlenemeyen festivale bu yıl ilgi ve destek büyüktü.15 gün boyunca Van'ın cadde ve sokakları olumsuz hava koşullarına rağmen oldukça renkliydi. Kentin hemen hemen her noktasında ekonomik canlılık hakimdi. Konaklama tesislerimiz festival boyunca yüzde 100 doluluk oranını yakaladı. Zorlu bir süreçten geçen ekonomimiz göz önüne alındığında, festival kent ekonomisine büyük bir katkı sundu. Mart ayı boyunca ilimize Kapıköy Gümrük Kapısı, Gürbulak Gümrük Kapısı ve Esendere Gümrük Kapısı'ndan 100 bine yakın İranlı vatandaşın gelmesi, bu insanların festival süresince Van'da alışveriş yapmaları tüccar ve esnafımıza önemli katkılar sunmuştur" denildi.

Van Shopping Fest'ın Van'ın en önemli marka değerlerinden biri olduğu gerçeğini bir kez daha gösterdiğinin vurgulandığı değerlendirmenin devamında ise "Festival döneminde ilimizin moral ve motivasyonu ülke ortalamasının üstüne çıkmıştır. İlerleyen günlerde açıklayacağımız somut rakamlar festivalin etkisini net şekilde ortaya koyacaktır. Bu vesileyle festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen Van Valilimiz Sayın Mehmet Emin Bilmez'e, Van Büyükşehir Belediyesi'ne ve Genel Sekreteri Sayın Mehmet Fatih Çelikel'e, İpekyolu Belediyesine, Tuşba Belediyesine, Edremit Belediyesine, Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği'ne, Van Şoförler ve Otomobilciler Odası'na, TÜRSAB'a, iş adamları derneklerine, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına, konaklama sektörü temsilcilerine, tüm esnaf ve tüccarımıza, AVM yönetimlerine, basın mensuplarına, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri, Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları ve çalışanlarına katkı ve destekleri için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - VAN