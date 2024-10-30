Vegan Mutfaklara İlgi %27 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Vegan Mutfaklara İlgi %27 Arttı

Vegan Mutfaklara İlgi %27 Arttı

Yemeksepeti, vegan ve vejetaryen mutfaklara talebin %27, restoran sayısının ise %41 arttığını duyurdu.

30.10.2024 15:49
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YEMEKSEPETİ, Dünya Vegan Günü vesilesiyle platformundaki vegan ve vejetaryen mutfaklara olan ilginin yüzde 27 oranında arttığını duyurdu. Sağlıklı beslenme trendinin yükselişiyle vegan restoranların sayısında yüzde 41'lik bir artış olduğunu açıklayan şirket, Türk Mutfağı'nın zeytinyağlılar, çiğ köfte ve kuru fasulye gibi bitki bazlı lezzetlerinin dikkat çektiğini belirtti.

Yemeksepeti verilerine göre, yılın ilk sekiz ayında vegan ve vejetaryen mutfaklarda yüzde 27'lik bir sipariş artışı gözlemlendi. Bu kategoriye ait restoranların sayısında ise yüzde 41'lik bir artış kaydedildi. Şirket, vegan kategorisinin popülaritesinin artmasında, kullanıcıların sağlıklı ve dengeli beslenme trendine olan ilgisinin büyümesi etkili olduğunu açıkladı. Bu artışın, kullanıcıların yemek tercihlerinde daha dengeli ve bitki bazlı seçeneklere yöneldiğini gösterdiğini belirten Yemeksepeti, özel gün dolayısıyla bu kategorinin daha fazla dikkat çekeceğini öngördüğünü ve kullanıcılarına daha geniş bir vegan yelpazesi sunduğunu bildirdi.

'SAĞLIKLI BESLENME SEÇENEKLERİNE İLGİ ARTTI'

Salata kategorisinin yüzde 170 oranında büyüdüğünü, siparişlerin ise yüzde 73 oranında arttığını açıklayan Yemeksepeti, özellikle 'bowl' olarak bilinen kaselerde sunulan sağlıklı yemeklerin bu artışın ana sebebi olduğunu ifade etti. Yılın ilk sekiz ayında bowl siparişlerinin, sağlıklı beslenme trendinin bir parçası olarak dikkat çektiğini bildiren şirket, ekonomik koşulların etkisiyle uygun fiyatlı menülere olan talebin de arttığını belirtti.

'TÜRK MUTFAĞININ ZENGİN YAPISI BİRÇOK LEZZET SUNUYOR'

Şirketten yapılan yazılı açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Çiğ köfte, hem uygun fiyatlı olması hem de vejetaryen beslenenlere hitap etmesi sebebiyle popülaritesini artırdı. Çiğ köfte kategorisinde restoran sayısı ve siparişler artmaya devam ediyor. Ekonomik erişim sunabilmek amacıyla yıl başında başlatılan 'Sepette100' ve 'Sepette50' gibi indirim kampanyalarının büyük ilgi görüyor. Dünya Vegan Günü vesilesiyle bitki bazlı beslenmenin yaygınlaşması da dikkat çekiyor. Bu özel günle birlikte vegan diyeti uygulamayanların da vegan mutfakları denemesi için fırsatlar sunuluyor. Yemeksepeti'nde Türk Mutfağı, en çok tercih edilen kategoriler arasında yer alıyor ve vegan beslenmeye uygun seçenekler bulunuyor. Türk mutfağının zengin ve çeşitli yapısı, bitki bazlı beslenme tercih edenler için de birçok lezzet sunuyor. Özellikle zeytinyağlılar, mercimek köftesi, çiğ köfte, kuru fasulye gibi geleneksel yemekler, vegan kullanıcıların favorileri arasında yer alıyor. Bu klasik lezzetlerin yanı sıra Türk Mutfağı'ndaki vegan seçeneklerin artırılmasına yönelik çalışmalar yaparak, bitki bazlı beslenmenin yaygınlaşmasına da katkı sunmayı hedefliyoruz."

Kaynak: DHA

Vejetaryen, Ekonomi, Yaşam, Dünya, Vegan, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vegan Mutfaklara İlgi %27 Arttı - Son Dakika

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