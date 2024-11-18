Vergi Denetiminde Dijital Dönüşüm

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanı Muhsin Atcı, izaha davet uygulamasını sahada etkin şekilde kullandıklarını belirterek, "Aslında izaha daveti tüm vergi incelemelerinin bir ön uygulaması haline getirmek gibi bir niyetimiz var." dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) ev sahipliğinde "Elektronik Vergi İncelemesi Paneli" düzenlendi.

Panelde, kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi kapsamında Türkiye'nin vergi denetimi uygulamalarındaki güncel durumu ve geleceğe ilişkin hedefleri ele alındı.

VDK Başkanı Atcı, panelin açılışında yaptığı konuşmada, elektronik vergi denetimine verdikleri öneme dikkati çekerek, VDK olarak kayıt dışılıkla mücadele ve haksız rekabetin önlenmesi anlamında bir misyon üstlendiklerini söyledi.

Uygulamadaki eksiklikleri gözden geçirerek giderdiklerini anlatan Atcı, "İzaha davet sistemini 2016 yılında devreye aldık. Sistem atıl durumdaydı. İzaha davet uygulamasını, tam teşekküllü devreye almış durumdayız ve sahada çok etkin şekilde kullanıyoruz, aslında izaha daveti tüm vergi incelemelerinin bir ön uygulaması haline getirmek gibi bir niyetimiz var. Tabii bu, uygulanabilir işler için geçerli olacak." diye konuştu.

"Yapay zekanın kullanılması avantaj sağlıyor"

ATO Başkanı Gürsel Baran da iş insanları olarak, ödedikleri verginin kamu giderlerini karşılamak için kullanıldığını bildiklerine işaret ederek, kamu maliyesi ne kadar gelir elde ederse devletin o kadar güçlü olacağını kaydetti.

Dijital gelişmelerle defter ve diğer belgelerin elektronik ortamda incelenebilir hale geldiğini belirten Baran, "Vergide dijital uygulamalar, zamandan ve mekandan tasarruf sağlıyor, mükellefler açısından vergiye uyumu artırıyor, vergi kaçağını önlemek ve şeffaflığı artırmak açısından da eşsiz imkan sunarak vergi adaletinin sağlanmasına hizmet ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, işlemlerin elektronik ortamda yapılmasının iş yükünü ve evrakları azalttığını, işlem sürelerini kısalttığını anlattı.

Yapay zekanın işlemlerde kullanılmasının da avantaj olduğunu aktaran Baran, "Vergi incelemelerinin dijitale taşınmasıyla vergi kaçakçılığının önlenmesi ve tahsilatın artırılması da mümkün olacak." ifadesini kullandı.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran da vergi ve devlet ilişkisinin tarihsel sürecini anlattı. Türkiye'de vergi meselesinin köklü bir geçmişi olduğuna dikkati çeken Güran, denetimlerin elektronik ortamda yapılmasının önemini vurguladı.