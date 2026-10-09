VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontrat yüzde 0,37 artışla 15.460,00 puandan açıldı - Son Dakika
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VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontrat yüzde 0,37 artışla 15.460,00 puandan açıldı

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VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,37 artışla 15.460,00 puandan başladı. Analistler, kontratta 15.600 ve 15.700 puanın direnç, 15.300 ve 15.200 puanın destek olduğunu belirtti.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,37 yükselişle 15.460,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,33 artışla 15.403,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,37 artarak 15.460,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gelişmeler, teknoloji tarafında şirket gelirlerine yönelik beklentiler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı politika adımlarına ilişkin öngörülerle karışık seyrediyor.

Öte yandan İstanbul Ekonomi Forumu, ikinci gününde küresel merkez bankası başkanlarını ağırlamaya devam edecek.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretiminin, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.600 ve 15.700 puanın direnç, 15.300 ve 15.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
EkonomiFinansBorsaBıstSon Dakika

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SON DAKİKA: VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontrat yüzde 0,37 artışla 15.460,00 puandan açıldı - Son Dakika
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