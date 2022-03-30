VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı - Son Dakika

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2.504 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.510,00 en düşük 2.494,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının hemen altında 2.504 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerden çıkan olumlu sonuçlar sonrası yükselişi hızlanan endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 2,4 üzerinde 2.504,5 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 2.508,25 puana çıktı.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin barışa yönelik iyimserliğe artırmasıyla küresel pay piyasalarında risk iştahının yüksek seyrettiğini kaydederek, bugün ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan, pay vadeli kontratlarda yarın vade sonu olduğunu hatırlatan analistler, pozisyon kapatma ve taşıma gibi işlemlerle hisse bazlı oynaklıkların artabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün bir konuşma gerçekleştirecek olan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının da varlık fiyatlarını etkileyebileceğini kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 2.530 ve 2.550 seviyelerinin direnç, 2.480 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.