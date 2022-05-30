VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

30.05.2022 09:32
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.842 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.842 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.848,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1 üzerinde 2.842 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü satıcılı seyreden endeks kontratı normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,9 düşüşle 2.814,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında hafif alıcılı seyrederek 2.817,75 puana çıktı.

Analistler, bir süredir küresel pay piyasalarında sert düşüşlere neden olan enflasyon ve büyüme odaklı kaygıların tam olarak giderilemese de geri plana atıldığını belirterek, açıklanan veri ve sözle yönlendirmeler açısından kritik haftaya girildiğini söyledi.

ABD'de piyasaların bugün tatil dolayısıyla kapalı olduğunu anımsatan analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Almanya'da enflasyonun öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.810 seviyesinin destek, 2.880 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Haziran, Cuma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
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