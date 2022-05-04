'dan içerik üreticilerine yeni hizmet modeli - Son Dakika
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'dan içerik üreticilerine yeni hizmet modeli

04.05.2022 09:46
'dan içerik üreticilerine yeni hizmet modeli

Vodafone Türkiye, yeni Bulut Tabanlı İçerik Dağıtım Ağı (CDN) hizmetini medya ve video içerik sağlayıcıları, bankacılık ve finans, online eğitim, e-ticaret, online oyun gibi farklı sektörlerdeki içerik üreticilerinin kullanımına sundu.

Vodafone Türkiye, yeni Bulut Tabanlı İçerik Dağıtım Ağı (CDN) hizmetini medya ve video içerik sağlayıcıları, bankacılık ve finans, online eğitim, e-ticaret, online oyun gibi farklı sektörlerdeki içerik üreticilerinin kullanımına sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, müşterilerine katma değerli hizmetler sunmaya devam ediyor.

Vodafone Türkiye, yeni Bulut Tabanlı İçerik Dağıtım Ağı (CDN) hizmetini medya ve video içerik sağlayıcıları, bankacılık ve finans, online eğitim, e-ticaret, online oyun gibi farklı sektörlerdeki içerik üreticilerinin kullanımına sundu.

Vodafone, yüksek performansa sahip CDN teknolojisiyle, Türkiye'de içerik üreten kurumların servis kalitesini artırmasına destek olurken, hızlı içerik indirme ve video hızlandırma gibi yetkinliklerle tüm internet kullanıcılarının dijital deneyimini de iyileştirecek.

-Hizmet süresi oranı yüzde 99,9

Vodafone'un yeni Bulut Tabanlı İçerik Dağıtım Ağı hizmetiyle son kullanıcılara düşük web sitesi gecikmesi, daha hızlı indirme ve daha kesintisiz canlı video deneyimi sağlanarak yeni bir internet deneyimi sunuluyor. Kodlama, kod dönüştürme ve ağ optimizasyon teknolojileriyle fark yaratan Vodafone CDN, yüzde 99,9 oranındaki hizmet süresi ve yüzde 99'a varan planlama başarısı oranı ile kurumların görüntü, video, uygulama paketi gibi farklı veri türlerindeki içerik dağıtımını hızlandırıyor ve son kullanıcıların değişen gereksinimlerini karşılıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Gemici, şunları kaydetti:

"Hızla artan dijitalleşme ve gelişen internet servisleri, Bulut Tabanlı İçerik Dağıtım Ağı hizmetinin önemini daha da artırdı. Vodafone olarak, müşterilerimize dijital teknolojiler alanında en iyi, güvenilir ve sürdürülebilir hizmeti sunmaya odaklanıyoruz. Bu kapsamda, çok farklı sektörlerde içerik üreten müşterilerimiz için Bulut Tabanlı İçerik Dağıtım Ağı hizmetini başlattık.

Bu hizmetin dijital Türkiye hedefimiz doğrultusunda atılmış önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda bu hizmetle bireysel müşterilerimizin içerik sağlayıcılardan aldıkları hizmet kalitesini de önemli oranda artırmayı hedefliyoruz. Vodafone olarak, deneyimli teknoloji ekibimiz ve güçlü altyapımız ile müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz."

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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