Üye Girişi
, Evde Plus? ürününü satışa sundu - Son Dakika

, Evde Plus? ürününü satışa sundu

02.10.2021 13:26
, Evde Plus? ürününü satışa sundu, System.String[]

Vodafone,, " Vodafone Evde İnternet" çatısı altında sunduğu yeni hizmeti Vodafone Evde Plus? ile ev içinde daha güçlü ve kesintisiz WiFi deneyimi sağlıyor.

Vodafone,, " Vodafone Evde İnternet" çatısı altında sunduğu yeni hizmeti Vodafone Evde Plus? ile ev içinde daha güçlü ve kesintisiz WiFi deneyimi sağlıyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, evde keyifli ve kaliteli internet deneyimi yaşamak isteyen aileler için yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor.

Vodafone Evde İnternet markasıyla müşterilerini her zaman ön planda tutan Vodafone, Mesh WiFi teknolojisiyle güçlendirilmiş yeni Vodafone Evde Plus? ürününü satışa sundu.

WiFi sinyalini güçlendiren Vodafone Evde Plus?, ev içinde daha güçlü ve kesintisiz WiFi deneyimi sunuyor.

Vodafone Evde Plus?'ta modeme ek olarak sunulan Mesh WiFi cihazı, WiFi sinyalini evin içindeki tüm noktalara ulaştırarak 'arka odada WiFi çekmiyor' derdine son vermeyi hedefliyor.

Halihazırda Vodafone Evde İnternet kullanan 1,2 milyon müşteri de bu tekliften yararlanabiliyor.

"Vodafone Evde İnternet kullanan 1,2 milyon müşterimiz de bu tekliften yararlanabilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Abi Research Company'nin yaptığı araştırmaya göre, evde internet kullanıcılarının yüzde 71'inin ev içinde WiFi kapsaması kaynaklı problemler yaşadığını aktardı.

WiFi kaynaklı çağrılarda sorunu uzaktan tespit etmek zor olduğu için çağrı süresinin 30 dakikaya kadar çıkabildiğini bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Telefonda yüzde 100 çözüm sunulamadığından, bu çağrıların yüzde 10'u için eve teknisyen gönderiliyor. WiFi çekim kalitesini artıran yeni ürünümüz Vodafone Evde Plus? ile amacımız, evde internet müşterilerimizin WiFi kaynaklı sorunlarını minimize etmek. Mesh WiFi teknolojisiyle güçlendirilmiş Vodafone Evde Plus? ile evlerde yeni nesil WiFi deneyimi sunuyoruz. Vodafone Evde Plus? yeni nesil kapsamaya sahip bir ağ genişletici. Modeme ek olarak sunduğumuz bu ağ genişleticiyle, internetin evinizin her köşesine kesintisiz ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz.

Böylece, evinizde WiFi sinyalinin çekmediği kör nokta alanlar kalmıyor. Vodafone güvencesiyle sunduğumuz Vodafone Evde Plus? ile bağlantı sorunu olmadan, yüksek hızda WiFi deneyimi yaşayabilir ve mobil uygulaması sayesinde WiFi ağınızı istediğiniz şekilde yönetebilirsiniz. Balkonda, salonda veya evin en uç odasında da olsanız kesintisiz ve hızlı internet hizmetine sahip olabilir, en uzak noktalarda dahi sağlıklı bir WiFi deneyimiyle internetin tadını çıkarabilirsiniz. Halihazırda Vodafone Evde İnternet kullanan 1,2 milyon müşterimiz de bu tekliften yararlanabilecek. Vodafone olarak, ayrıcalıklı ürün ve hizmetlerle müşteri deneyiminde farklılaşmaya devam edeceğiz."

Vodafone Evde Plus?, sunduğu avantajlarla kullanıcıların hayatını önemli ölçüde kolaylaştırıyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Vodafone Evde Plus?, sunduğu avantajlarla kullanıcıların hayatını önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Her odada güçlü WiFi sinyali sunan Vodafone Evde Plus? ile evin her noktasında kesintisiz internet deneyimi yaşamak mümkün oluyor.

Güçlendirilmiş WiFi deneyimi sunan Vodafone Evde Plus?, şimdiye kadarki kullanıcı deneyimlerinden farklı olarak sorunsuz WiFi kullanımı sağlarken, sinyal dalgalanmalarına da son veriyor.

Vodafone Evde Plus?, evin her odasında sanki modemin yanındaymış gibi güçlü ve sabit hızda internet bağlantısı sunuyor. Ayrıca, modemi ve genişletici cihazı tek bir WiFi ağında ve isminde birleştirerek daha kolay bir bağlanma süreci sağlıyor.

Diğer yandan, Vodafone Evde Plus? ile birlikte kullanılmak üzere geliştirilen ve akıllı cihazlara indirilen TP Link Deco mobil uygulamasındaki "Ebeveyn Denetimleri" sayesinde çocukların internet kullanımı kontrol edilebiliyor.

Uygulama, cihaz kurulumu için de kullanıcıları adım adım yönlendiriyor. TP Link Deco uygulamasıyla, Vodafone Evde Plus? WiFi ağına bağlı tüm cihazlar görülebiliyor, cihazlar arasında önceliklendirme yapılabiliyor ve misafir ağı oluşturulabiliyor.

Vodafone Evde İnternet'e yeni gelen müşteriler için ilk 3 ay ücretsiz olacak

Vodafone Evde Plus?, Vodafone Evde İnternet'e yeni gelen müşteriler için ilk 3 ay ücretsiz, kalan 24 ay boyunca aylık 34,90 TL ücretle sunuluyor.

Bu müşterilere 27 ay boyunca geçerli Vodafone TV Hoş Geldin paketi de hediye ediliyor. Halihazırda Vodafone Evde İnternet müşterisi olup Vodafone Evde Plus? hizmetinden yararlanmak isteyen müşteriler ise 24 ay boyunca faturalarına ek aylık 34,90 TL'ye bu hizmete sahip olabiliyor.

, Evde Plus? ürününü satışa sundu
, Evde Plus? ürününü satışa sundu

İnternet, Vodafone, Türkiye, İcra, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi , Evde Plus? ürününü satışa sundu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Balkona duvar örerken dengesini yitirip beton zemine düşen adam yaşamını yitirdi 13:28 Balkona duvar örerken dengesini yitirip beton zemine düşen adam yaşamını yitirdi Oyuncu Tamer Karadağlı'nın ilginç takıntısı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkarıyor 13:24 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın ilginç takıntısı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkarıyor Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor 12:27 Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor
G.Saray, transferlerine başlıyor! Mostafa, Feghouli, Babel ve Diagne mecburen takımdan ayrılacak 12:23 G.Saray, transferlerine başlıyor! Mostafa, Feghouli, Babel ve Diagne mecburen takımdan ayrılacak Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da yaşanan yakınlaşmayı yazdı 12:15 Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da yaşanan yakınlaşmayı yazdı 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak! 10:54 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak!
Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler 10:45 Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi 10:20 Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi

Son Dakika Haberleri
13:28 Balkona duvar örerken dengesini yitirip beton zemine düşen adam yaşamını yitirdi
12:54 8 aylık hamile Bergüzar Korel, ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı
12:50 Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı
12:25 Türkiye'den Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a sert uyarı: Bu eylemlere alet olmayın
12:22 G.Saray, transferlerine başlıyor! Mostafa, Feghouli, Babel ve Diagne mecburen takımdan ayrılacak
12:15 Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da yaşanan yakınlaşmayı yazdı
12:13 Cübbeli Ahmet Hoca, "Çocuklarınızı İmam Hatip'e Vermeyin" sözlerine hakkında konuştu: Erkek hocalar, adet olan kızlara zorla Kur'an-ı Kerim okutuyor
11:56 Camları kırdığı söylenen Deniz Akkaya, canlı yayına çekiçle çıktı
11:37 Marcao, İtalyan devlerin radarında! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar
11:35 Üniversitede inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi
Ertuğrul Özkök'ten Olympiakos Başkanı'na olay sözler: Bu hödük, Recep İvedik'in tıpatıp ikizi Ertuğrul Özkök'ten Olympiakos Başkanı'na olay sözler: Bu hödük, Recep İvedik'in tıpatıp ikizi         
13:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda         
13:25
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Türkiye'den Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a sert uyarı: Bu eylemlere alet olmayın Türkiye'den Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a sert uyarı: Bu eylemlere alet olmayın         
12:25
Deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı Deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı         
12:20
Cübbeli Ahmet Hoca, Cübbeli Ahmet Hoca, "Çocuklarınızı İmam Hatip'e Vermeyin" sözlerine hakkında konuştu: Erkek hocalar, adet olan kızlara zorla Kur'an-ı Kerim okutuyor         
12:13
Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı         
10:52
Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı         
10:27
Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu         
10:15
Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor         
09:58
Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber         
09:31
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı         
07:33
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 13:40:12. #1.13#
SON DAKİKA: , Evde Plus? ürününü satışa sundu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement