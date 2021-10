Vodafone,, " Vodafone Evde İnternet" çatısı altında sunduğu yeni hizmeti Vodafone Evde Plus? ile ev içinde daha güçlü ve kesintisiz WiFi deneyimi sağlıyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, evde keyifli ve kaliteli internet deneyimi yaşamak isteyen aileler için yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor.

Vodafone Evde İnternet markasıyla müşterilerini her zaman ön planda tutan Vodafone, Mesh WiFi teknolojisiyle güçlendirilmiş yeni Vodafone Evde Plus? ürününü satışa sundu.

WiFi sinyalini güçlendiren Vodafone Evde Plus?, ev içinde daha güçlü ve kesintisiz WiFi deneyimi sunuyor.

Vodafone Evde Plus?'ta modeme ek olarak sunulan Mesh WiFi cihazı, WiFi sinyalini evin içindeki tüm noktalara ulaştırarak 'arka odada WiFi çekmiyor' derdine son vermeyi hedefliyor.

Halihazırda Vodafone Evde İnternet kullanan 1,2 milyon müşteri de bu tekliften yararlanabiliyor.

"Vodafone Evde İnternet kullanan 1,2 milyon müşterimiz de bu tekliften yararlanabilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Abi Research Company'nin yaptığı araştırmaya göre, evde internet kullanıcılarının yüzde 71'inin ev içinde WiFi kapsaması kaynaklı problemler yaşadığını aktardı.

WiFi kaynaklı çağrılarda sorunu uzaktan tespit etmek zor olduğu için çağrı süresinin 30 dakikaya kadar çıkabildiğini bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Telefonda yüzde 100 çözüm sunulamadığından, bu çağrıların yüzde 10'u için eve teknisyen gönderiliyor. WiFi çekim kalitesini artıran yeni ürünümüz Vodafone Evde Plus? ile amacımız, evde internet müşterilerimizin WiFi kaynaklı sorunlarını minimize etmek. Mesh WiFi teknolojisiyle güçlendirilmiş Vodafone Evde Plus? ile evlerde yeni nesil WiFi deneyimi sunuyoruz. Vodafone Evde Plus? yeni nesil kapsamaya sahip bir ağ genişletici. Modeme ek olarak sunduğumuz bu ağ genişleticiyle, internetin evinizin her köşesine kesintisiz ve hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlıyoruz.

Böylece, evinizde WiFi sinyalinin çekmediği kör nokta alanlar kalmıyor. Vodafone güvencesiyle sunduğumuz Vodafone Evde Plus? ile bağlantı sorunu olmadan, yüksek hızda WiFi deneyimi yaşayabilir ve mobil uygulaması sayesinde WiFi ağınızı istediğiniz şekilde yönetebilirsiniz. Balkonda, salonda veya evin en uç odasında da olsanız kesintisiz ve hızlı internet hizmetine sahip olabilir, en uzak noktalarda dahi sağlıklı bir WiFi deneyimiyle internetin tadını çıkarabilirsiniz. Halihazırda Vodafone Evde İnternet kullanan 1,2 milyon müşterimiz de bu tekliften yararlanabilecek. Vodafone olarak, ayrıcalıklı ürün ve hizmetlerle müşteri deneyiminde farklılaşmaya devam edeceğiz."

Vodafone Evde Plus?, sunduğu avantajlarla kullanıcıların hayatını önemli ölçüde kolaylaştırıyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Vodafone Evde Plus?, sunduğu avantajlarla kullanıcıların hayatını önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Her odada güçlü WiFi sinyali sunan Vodafone Evde Plus? ile evin her noktasında kesintisiz internet deneyimi yaşamak mümkün oluyor.

Güçlendirilmiş WiFi deneyimi sunan Vodafone Evde Plus?, şimdiye kadarki kullanıcı deneyimlerinden farklı olarak sorunsuz WiFi kullanımı sağlarken, sinyal dalgalanmalarına da son veriyor.

Vodafone Evde Plus?, evin her odasında sanki modemin yanındaymış gibi güçlü ve sabit hızda internet bağlantısı sunuyor. Ayrıca, modemi ve genişletici cihazı tek bir WiFi ağında ve isminde birleştirerek daha kolay bir bağlanma süreci sağlıyor.

Diğer yandan, Vodafone Evde Plus? ile birlikte kullanılmak üzere geliştirilen ve akıllı cihazlara indirilen TP Link Deco mobil uygulamasındaki "Ebeveyn Denetimleri" sayesinde çocukların internet kullanımı kontrol edilebiliyor.

Uygulama, cihaz kurulumu için de kullanıcıları adım adım yönlendiriyor. TP Link Deco uygulamasıyla, Vodafone Evde Plus? WiFi ağına bağlı tüm cihazlar görülebiliyor, cihazlar arasında önceliklendirme yapılabiliyor ve misafir ağı oluşturulabiliyor.

Vodafone Evde İnternet'e yeni gelen müşteriler için ilk 3 ay ücretsiz olacak

Vodafone Evde Plus?, Vodafone Evde İnternet'e yeni gelen müşteriler için ilk 3 ay ücretsiz, kalan 24 ay boyunca aylık 34,90 TL ücretle sunuluyor.

Bu müşterilere 27 ay boyunca geçerli Vodafone TV Hoş Geldin paketi de hediye ediliyor. Halihazırda Vodafone Evde İnternet müşterisi olup Vodafone Evde Plus? hizmetinden yararlanmak isteyen müşteriler ise 24 ay boyunca faturalarına ek aylık 34,90 TL'ye bu hizmete sahip olabiliyor.