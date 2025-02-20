Vodafone Türkiye, 5G Deneyimini Tanıtıyor

Ekonomi

Vodafone Türkiye, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasında 5G deneyimini kullanıcılarla buluşturacağını duyurdu.

Vodafone Türkiye, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-AZ Alkmaar karşılaşmasında 5G deneyimini kullanıcılarla buluşturacak. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "5G'ye hazırlık yolunda; Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nun açıkladığı 4 büyük futbol takımının stadyumunda 5G denemeleri kapsamında Vodafone Türkiye olarak 20 Şubat Perşembe günü 20: 45'te Rams Park'ta oynanacak Galatasaray- Az Alkmaar Avrupa Kupası maçında futbolseverlerle 5G teknolojisini buluşturacağız." - İSTANBUL