Warsh'ın Mali Beyanı: 100 Milyon Dolar Üstünde Varlık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Warsh'ın Mali Beyanı: 100 Milyon Dolar Üstünde Varlık

14.04.2026 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump'ın Fed başkanlığı adayı Warsh, 100 milyon dolardan fazla varlık beyan etti. Adaylığı için kritik süreç.

NEW ABD Başkanı Donald Trump tarafından ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için aday gösterilen Kevin Warsh'ın mali beyanları, varlıklarının 100 milyon doların oldukça üzerinde olduğuna işaret ediyor.

Gelecek hafta Senato'da Fed başkanlığı adaylığı görüşülmesi beklenen eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Warsh, ABD Kamu Etiği Ofisi'ne (OGE) 69 sayfalık mali beyanını sundu.

Oldukça geniş ve çeşitli bir yatırım portföyüne sahip olan Warsh'ın mali beyanında, varlıklarının net veya toplam değeri belirtilmese de Juggernaut Fund LP'de 50'şer milyon doların üzerinde iki yatırımı dikkat çekiyor.

Büyük ölçekli yatırımların yanı sıra Warsh'ın, bazıları tek başına 5 milyon dolara kadar ulaşan değere sahip onlarca yatırımı da bulunuyor.

Warsh, söz konusu yatırımlarında mevcut gizlilik anlaşmaları nedeniyle temel varlıklarını açıklamazken, adaylığının onaylanması halinde bu varlıkları elden çıkaracağını taahhüt ediyor.

Beyanda değeri belirtilmeyen onlarca başka varlık da listelenirken, bunların çoğunlukla yapay zeka, kripto ve benzeri sektörlere odaklandığı anlaşılıyor.

Vicarage LLC'nin kurucusu olan Warsh, United Parcel Service (UPS), Güney Koreli perakende devi Coupang ve Bessemer Securities Corporation gibi büyük şirketlerin yönetim kurullarında yer alıyor.

Çeşitli şirketlere de danışmanlık veren Warsh'ın, Wall Street devi Stanley Druckenmiller'ın yatırım şirketinden aldığı 10,2 milyon dolarlık danışmanlık ücreti dikkati çekiyor.

Eşinin mal varlığı da göze çarpıyor

Kozmetik şirketi Estée Lauder'ın varisi Jane Lauder ile evli olan Warsh'ın eşinin varlıkları da mal beyanında yer alıyor.

Jane Lauder'ın yüz milyonlarca dolarlık ek varlığa sahip olduğu değerlendiriliyor.

Warsh'ın borçlarının ise nispeten sınırlı kaldığı görülürken, bunlar arasında 2015 tarihli ve JPMorgan Chase'ten alınmış 5 milyon dolarlık mortgage yer alıyor.

Mali beyan adaylık sürecinde kritik bir adım

Warsh'ın mali durumu, çoğu Amerikalıya kıyasla oldukça farklı bir tablo sunarken, Trump hükümetindeki Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick gibi isimlerin yüksek servetiyle daha yakın bir profile işaret ediyor.

Fed etik kuralları, Banka yetkilileri ve yakın aile üyelerinin hangi varlıklara sahip olabileceğini ve yatırımlarını nasıl yönetebileceğini sınırlıyor.

Görev süresi 15 Mayıs'ta dolacak olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçmesi beklenen Warsh'ın OGE'ye sunduğu belgeler, adaylık sürecinde kritik bir adım olarak görülüyor.

Warsh'ın adaylığının bu tarihe kadar onaylanmaması durumunda, Powell, görevini "geçici" olarak sürdürmeye devam edecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Warsh'ın Mali Beyanı: 100 Milyon Dolar Üstünde Varlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 20:20:07. #.0.4#
SON DAKİKA: Warsh'ın Mali Beyanı: 100 Milyon Dolar Üstünde Varlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.