Warsh'tan Fed için yeni enflasyon önerisi

ABD Başkanı Donald Trump tarafından ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için aday gösterilen Kevin Warsh, para politikasının yürütülme biçiminde bir "rejim değişikliği" gerektiğini belirterek, farklı ve yeni bir "enflasyon çerçevesine" ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Warsh, ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenen oturuma katıldı.

Yaklaşık 2,5 saat süren oturumda yaptığı açılış konuşmasında Warsh, para politikası bağımsızlığının önemini vurguladı.

Warsh, seçilmiş yetkililerin faizlere ilişkin görüş bildirmesinin para politikası bağımsızlığını tehdit ettiğini düşünmediğini belirterek, Fed bağımsızlığının nihai olarak kurumun kendisine bağlı olduğunu ifade etti.

Fed'in bağımsızlığının para politikası yürütülürken en üst seviyede olduğunu aktaran Warsh, merkez bankasının kendi görev alanı içinde kalması gerektiğini dile getirdi.

Warsh, dünyanın hızla değiştiği bir dönemde yerleşik uygulamalar ve politikaların zararlı olduğuna dikkati çekerek, "Reform odaklı bir Fed'in, Amerikan halkı adına gerçek bir fark yaratabileceğine inanıyorum. ve eğer onaylanırsam, en yetkin insanların en iyi çalışmalarını ortaya koyabildikleri bir ortam yaratmaya gayret edeceğim." dedi.

"2021 ve 2022'deki politika hatalarının mirasıyla hala uğraşıyoruz"

Komite Üyesi senatörlerin sorularını da yanıtlayan Warsh, yaşam maliyetindeki artış gibi soruları nasıl ele alacağına dair soru üzerine, özellikle son yıllardaki fiyat artışlarının politika hatalarının bir sonucu olduğunu savundu.

Warsh, son yıllardaki fiyat artışlarının "Fed'in hedefini ıskaladığının" bir göstergesi olduğunu belirterek, "2021 ve 2022'deki politika hatalarının mirasıyla hala uğraşıyoruz." dedi.

Enflasyonun ekonomiye yerleşmesinin onu düşürmeyi daha maliyetli ve zor hale getirdiğini vurgulayan Warsh, bu durumu düzeltmek için "köklü politika reformlarına" ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Warsh, "Enflasyonun artık daha az sorunlu olduğu, yani fiyatlardaki değişimin birkaç yıl öncesine kıyasla daha az şiddetli olduğu doğru olsa da, çalışan Amerikalılar bunu şüphesiz hissediyor. Bunun, politika yürütme biçiminde bir rejim değişikliği gerektiği anlamına geldiğini düşünüyorum. Farklı, yeni bir enflasyon çerçevesi anlamına geldiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Para politikası araçlarının farklı şekilde kullanılması gerektiğini aktaran Warsh, faiz aracının tüm ekonomiyi etkilediğini, bilanço araçlarının ise daha çok finansal varlık sahiplerine fayda sağladığını anlattı.

Warsh, yeni bir iletişim stratejisine de ihtiyaç olduğunu belirterek, Fed'in ileriye dönük yönlendirmelerinin geçmişte hataları büyütebildiğini ifade etti.

"Başkan, benden hiçbir zaman belirli bir faiz oranı kararı taahhüt etmemi istemedi"

Faiz politikasına ilişkin ABD Başkanı Trump'a herhangi bir taahhütte bulunup bulunmadığı sorgulanan Warsh, bu yöndeki iddiaları reddetti.

Warsh, Trump'ın kendisini neden aday gösterdiğini bilmediğini belirterek, adaylığının faiz indirimi sözüne dayandığı yönündeki imalara karşı çıktı.

ABD başkanlarının genel olarak daha düşük faizden yana olduğuna işaret eden Warsh, Başkan Trump'ın bu görüşünü oldukça açık şekilde dile getirdiğini kaydetti.

Warsh, başkanlar düşük faiz oranları istese de kararın, Fed'e ait olduğunu vurguladı.

Louisiana Senatörü John Kennedy'nin "Başkan'ın kuklası olacak mısınız?" sorusuna ise Warsh, "Kesinlikle hayır." yanıtını verdi.

Başkan Trump'ın kendisiyle yaptığı hiçbir görüşmede, herhangi bir faiz oranı sözü istemediğini aktaran Warsh, "Başkan, benden hiçbir zaman belirli bir faiz oranı kararı taahhüt etmemi istemedi. İsteseydi de bunu asla kabul etmezdim ama istemedi. Beni aday gösterdiği için onur duydum. Faiz oranları konusundaki görüşlerini dinledim. Bana, ekonomi tarihinde incelediğim diğer tüm başkanların görüşlerine çok benzer geldi." diye konuştu.

Warsh'ın başkanlık görevine gelebilmesi için Senato'nun onayını alması gerekiyor

ABD Başkanı Trump, 30 Ocak'ta eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Warsh'ı Fed başkanlığı için aday gösterdiğini açıklamıştı.

Warsh'ın adaylığının 4 Mart'ta Senatoya sunulmasıyla Fed Başkanlığı görevine gelmesi için gereken onay süreci resmi olarak başlamıştı.

Görev süresi 15 Mayıs'ta dolacak olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine geçmesi beklenen Warsh'ın başkanlık görevine gelebilmesi için Senato'nun onayını alması gerekiyor. Senato'daki oylamanın ise ne zaman yapılacağı belirsizliğini koruyor.

ABD Senatosunun bazı üyeleri, Warsh'un atanma sürecinin Fed Başkanı Powell ve Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook hakkında yürütülen soruşturmalar kapatılana kadar durdurulmasını talep ediyor.