Yabancılar 36,8 Milyon Dolarlık Hisse Senedi Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Yabancılar 36,8 Milyon Dolarlık Hisse Senedi Aldı

Yabancılar 36,8 Milyon Dolarlık Hisse Senedi Aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 36,8 milyon dolarlık hisse senedi, 13,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı. Son 5 haftada yabancılar toplamda 535,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 332,4 milyon dolarlık DİBS satın aldı. Yabancıların hisse senedi stoku ise 9 Şubat itibarıyla 34 milyar 804,4 milyon dolara yükseldi.

15.02.2024 14:53
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Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 36,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 9 Şubat haftasında net 36,8 milyon dolarlık hisse senedi, 13,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Böylece, son 5 haftada yabancılar net 535,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 332,4 milyon dolarlık DİBS almış oldu.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 2 Şubat itibarıyla 33 milyar 866,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 9 Şubat'ta 34 milyar 804,4 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 767,8 milyon dolardan 2 milyar 766,7 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları ise 92 milyon dolardan 92,4 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yabancılar 36,8 Milyon Dolarlık Hisse Senedi Aldı - Son Dakika

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