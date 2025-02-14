Türkiye'de herkes o evlerden aldı! Talep patlaması var - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'de herkes o evlerden aldı! Talep patlaması var

Türkiye\'de herkes o evlerden aldı! Talep patlaması var

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ocak ayında yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %24,9 azalarak 1547'ye düştü. İstanbul, yabancılara en çok konut satılan il olurken, ipotekli konut satışları ise %182,8 artış gösterdi.

14.02.2025 10:47
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Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 azalarak 1547'ye geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ocakta yabancılara 1547 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, ocakta yıllık bazda yüzde 24,9 azaldı. Bu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışların payı yüzde 1,4 oldu.

EN ÇOK KONUT RUSLARA SATILDI

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 611 konutla İstanbul aldı. Bu ili 469 konutla Antalya ve 118 konutla Mersin takip etti. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı, Rusya vatandaşlarına yapıldı. Ocakta Rusya vatandaşları, Türkiye'den 248 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 162 konutla İran ve 103 konutla Irak vatandaşları izledi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜKSELDİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 182,8 artarak 16 bin 726 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı, yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. Ocak ayındaki ipotekli satışların 3 bin 856'sı ilk el satışları olarak belirlendi.

DİĞER KONUT SATIŞLARI OCAKTA ARTTI

Türkiye genelinde diğer konut satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 artarak 95 bin 447 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 85,1 olarak hesaplandı. Ülke genelinde ilk el konut satış sayısı, ocakta yıllık bazda yüzde 29,8 artarak 32 bin 785'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı, yüzde 29,2 olarak tespit edildi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,2 artış göstererek 79 bin 388 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışlarının payı yüzde 70,8 olarak belirlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'de herkes o evlerden aldı! Talep patlaması var - Son Dakika

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