Yandex'te UEFA Uluslar Ligi Heyecanı

Yandex kullanıcıları, UEFA Uluslar Ligi Finalleri'ndeki karşılaşmalarla ilgili sonuçları ve güncellemeleri Yandex Arama'dan anlık izleyebilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 4-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyonun yarı finalinde, Almanya- Portekiz ve İspanya- Fransa karşılaşacak.

Yandex kullanıcıları, bu maçların yanı sıra üçüncülük ve final müsabakalarıyla ilgili sonuçları ve güncellemeleri arama çubuğunun hemen altında yer alan Yandex Arama sayesinde anlık olarak takip edebilecek.

Yandex Türkiye, UEFA Uluslar Ligi 2024-25 sezonu kapsamında Türkiye'de yapılan aramaları da analiz etti.

Türkiye ile Macaristan arasında oynanan A/B play-off turu rövanş mücadelesi, sezon boyunca en çok aranan maç olarak öne çıktı. Analiz edilen aramaların yüzde 16'sı, bu maça yönelik gerçekleşti.

Analizde, doğrudan maç isimlerine yönelik sorguların, turnuva adıyla yapılan genel aramalardan daha fazla ilgi gördüğü de belirlendi. Yandex Arama'da kullanıcıların en sık sorguladığı konular arasında maç tarihleri, fikstür, özet görüntüler, puan durumları ve yayın bilgileri yer aldı.

Türkiye'nin yer aldığı B Ligi 4. Grup maçları, genel olarak yüksek ilgi gördü. Macaristan ile oynanan iki ayaklı play-off karşılaşmaları, Uluslar Ligi'nin tüm karşılaşmaları arasında en fazla aranan maçlar oldu.

Türkiye'nin yanı sıra İspanya- Hollanda ve Fransa- Hırvatistan çeyrek final maçları da organizasyonda en çok aratılan karşılaşmalar arasında yer aldı.