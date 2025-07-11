Yatak Hijyeni Sağlık İçin Önemli - Son Dakika
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Ekonomi

Yatak Hijyeni Sağlık İçin Önemli

11.07.2025 15:02
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Dr. Pervin Avcı, yatak ve tekstil hijyeninin sağlık sorunlarını önlediğini vurguladı.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Pervin Avcı, yatak, çarşaf ve yastık kılıfındaki bakteri ve mantarların çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Pervin Avcı, daha kaliteli bir uyku için yatak, çarşaf ve yastık kılıfı hijyeninin çok önemli olduğunu vurguladı.

Cildin milyonlarca bakteri ve mantara ev sahipliği yaptığını ve bunların çoğunun, gece boyunca hareket edildiğinde çarşaflara, yastıklara ve yorganlara geçtiğini aktaran Avcı, "Her gece uyurken yüz binlerce deri hücresini dökeriz, yağ bezlerimizden yağları salgılarız ve yarım pint sıvıya kadar terleriz. Gün boyunca saçlarımız ve vücudumuz kirleticileri, tozu, poleni ve alerjenleri toplar ve yatak takımlarımıza taşır. Gece vücudumuzdan dökülen deri parçaları, toz akarları için yiyecek haline gelebilir." ifadelerini kullandı.

Sıcak, nemli yatak takımlarında gelişen bakteri ve mantarların çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkardığını vurgulayan Avcı, "Mikroskobik yaratıkların dışkıları egzama, astım ve alerjik riniti kötüleştirebilir. Aspergillus fumigatus gibi bazı mantar türleri, yatağınızı çekici bulabilir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde ciddi akciğer enfeksiyonlarına neden olur." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, yatmadan önce duş alınsa bile ciltteki milyonlarca bakteri ve mantarın yataklara bulaşabildiğini, bu nedenle yatak takımlarının düzenli olarak yıkanması gerektiğini vurguladı.

Yatak takımlarının hangi sıklıkla ve ne şekilde yıkanması gerektiğine ilişkin Avcı, şu tavsiyelerde bulundu:

"Çarşaf ve yastık kılıfları, haftada bir yıkanmalı. Hasta, çok terliyor veya evcil hayvanınızla yaşıyorsanız, bu süreyi 3-4 günde bire düşürün. Bakterileri ve toz akarlarını öldürmek için deterjanla 60 derece veya daha yüksek sıcaklıkta yıkayın. Daha derin bir dezenfeksiyon için kurutma makinesinde kurutun veya ütüleyin. Yatakları ise haftada en az bir kez elektrik süpürgesiyle süpürün ve birkaç günde bir havalandırın. Battaniye ve nevresim takımlarını her iki haftada bir, evcil hayvanınız üzerinde uyuyorsa, daha sık değiştirin."

Kaynak: AA

Ekonomi, Bakteri, Hastane, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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