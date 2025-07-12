Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

12.07.2025 11:13
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Yatırım fonları %0,76, BES fonları %0,77 değer kazandı; düşen fon bulunmadı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,76, BES fonları yüzde 0,77 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,36 ile "Borsa Yatırım Fonları"nda gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,31 ile "Endeks"te görülürken, düşen fon bulunmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları 0,761577208
Borsa Yatırım Fonları1,36241
Borçlanma Araçları Fonları0,476417
Fon Sepeti Fonları0,84774
Hisse Senedi Fonları1,2514812
Karma ve Değişken Fonlar0,8813816
Katılım Fonları0,80713
Kıymetli Maden Fonları0,19183
Para Piyasası Fonları0,89690
Serbest Fon0,69992153
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 0,7736531
Başlangıç Fonları0,94100
Borçlanma Araçları0,042520
Değişken0,901376
Devlet Katkısı0,36120
Endeks1,3150
Fon Sepeti Fonu0,78183
Hisse Senedi1,24330
Karma0,8690
Katılım1,11360
Kıymetli Madenler0,31150
OKS Katılım0,84240
OKS Standart0,30100
Para Piyasası0,95130
Standart0,18112
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,1130
(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı - Son Dakika

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