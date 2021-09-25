Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 3,80 ile İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 1,63'lük gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 0,938599 -3,80 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,271487 -3,57 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044911 -3,50 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,795063 -3,46 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089098 -3,43 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,901434 -2,79 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,444145 -2,60 Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF 1,009496 -2,34 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,854113 -2,12 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 18,145268 -1,93 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067511 -1,63 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,066056 -1,44 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,035433 -1,44 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,10503 -1,31 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,06048 -1,31 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,106355 -1,27 VEM Hisse Senedi EYF 0,105661 -1,13 ZEM Hisse Senedi EYF 0,028069 -1,10 HEM Hisse Senedi EYF 0,026982 -1,10 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009565 -1,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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