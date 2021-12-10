Yatırımcılarından 1 Milyar TL çaldığı iddia edildi! Bitrota'nın kurucusu tutuklandı!

Geçtiğimiz hafta Kayseri merkezli kripto para borsası 'Bitrota'nın kurucularının, yatırımcılardan çalınan 1 milyar TL ile kayıplara karıştığı iddiası ortaya atılmıştı. Bunun ardından da yetkililer, başlatılan soruşturma kapsamında da iki kişiye yakalama kararının çıktığı duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Antalya'da gerçekleştirilen bir operasyonla da borsanın kurucusu Kenan Altun gözaltına alınmıştı. Daha sonra yetkililer, Altun'un İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Dairesi'ne getirileceği ifade edilmişti. Bugün yapılan açıklamalarla birlikte de Altun'un çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı duyuruldu.

İKİ AYRI SUÇTAN TUTUKLANDI

Yapılan açıklamalara göre Altun, 7 Aralık günü İstanbul'a getirildi. Bunun ardından şüpheli, emniyetteki işlemlerinden sonra Kartal Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcıya ifade veren şüpheli, 'Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumların araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de borsa kullanıcılarından 1 milyar TL çaldığı ifade edilen Altun'un , 'Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumların araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından tutuklanmasına ve cezaevine gönderilmesine karar verdi.

KAZANÇ GARANTİSİ VERMİŞTİ

Bitrota, geçtiğimiz yıl Hasan Özkan ve Kenan Altun tarafından kurulmuştu. Kısa sürede binlerce yatırımcıya ulaşan borsa kullanıcılarına 'kazanç garantisi' vermişti. Bunun ardından da borsa çökmüş, kuruculara ulaşılamamış ve binlerce insan mağdur duruma düşerek parasını kaybetmişti.