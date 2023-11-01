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Hacizli araçların satışına yönelik uygulama başladı! İkinci el fiyatları daha da düşecek - Son Dakika

Hacizli araçların satışına yönelik uygulama başladı! İkinci el fiyatları daha da düşecek

Son Güncelleme: 01.11.2023 11:57

Hukuken muhafazasına gerek kalmayan yedieminlerdeki hacizli araçların satışına yönelik uygulama bugün başladı. Düzenlemeye ilişkin konuşan tüm Yediemin İşletmecileri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Kayseri Yediemin Otopark İşletmecileri Dernek Başkanı Ethem Gülşan, 21-22 milyar dolarlık araçların piyasaya döneceğini söyledi. Bu gelişmenin son dönemde yüzde 15-20 oranında düşen ikinci el araç fiyatlarını daha da aşağı çekmesi bekleniyor.

Tüm Yediemin İşletmecileri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Kayseri Yediemin Otopark İşletmecileri Dernek Başkanı Ethem Gülşan, haczi kalkmış ancak halen yediemin otoparklarında bekleyen araçların satışa çıkarılacak olması ile ilgili olarak, "21-22 milyar dolarlık araçların piyasaya dönmesi çok fayda sağlayacak" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz günlerde "Hacizli malların yedieminlerde çürümesinin önüne geçecek uygulamayı 1 Kasım'da başlatıyoruz" açıklamasını yapmıştı. "Yedieminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan mahcuz malların tasfiyesini taraf menfaatini ve kamu yararını gözeterek çözüme kavuşturduk" diyen Bakan Tunç'un bu açıklamasıyla otoparklarda çürüyen 1 buçuk milyona yakın aracın satışının önü açılmıştı. Bu gelişmenin ekonomi açısından gurur duyulacak bir iş olduğunu aktaran Tüm Yediemin İşletmecileri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Kayseri Yediemin Otopark İşletmecileri Dernek Başkanı Ethem Gülşan, "1 seneyi geçkindir 'Bu arabalar ne olacak?' şeklinde arabaların akıbeti hakkında röportaj yapmıştık. Kayseri'de başlayan ekonomi değirmenine su taşıma işi Türkiye'de ses getirdi. Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç; Kayseri Milletvekilimiz Şaban Çopuroğlu ile görüşmelerinden sonra basın açıklaması yaparak kamuoyu ile paylaşması gerçekten esnafımız ve ülke ekonomimiz açısından gurur duyulacak bir iş oldu" dedi.

Hacizli araçların satışına yönelik uygulama başladı! İkinci el fiyatları daha da düşecek

"22 MİLYAR DOLARLIK ARAÇLAR PİYASAYA DÖNECEK"

Türkiye genelinde otoparklarda 1 buçuk milyona yakın aracın beklediğini aktaran Gülşan, "1 Kasım'dan itibaren 10'ar gün tebligat süresi olacak. Rehin koyana, borçluya, alacaklıya 10 gün süre tanınacak. Aralık'ın başından itibaren tebligat süresi başlıyor. Sene başında tasfiyeler komple başlıyor. Tasfiyenin haricinde maliyeden, SGK'dan, Milli Emlak'tan, İçişleri Bakanlığından duran arabalarımız var. Yani biz 6 kurumun bekçiliğini yapıyoruz. Bu ekonomiye çok büyük katkı. Başlaması bile milletin beklentilerini artırdı. İkinci el piyasası düşecek bu kadar arabanın gelmesiyle. Burada duran arabanın otoparkçıya hiçbir faydası yok. Kayseri; Türkiye'nin lokomotifi oldu. Bu işe el atan, düşünen herkesten Allah razı olsun. Ülke ekonomisi için bu. 21-22 milyar dolarlık araçların piyasaya dönmesi çok fayda sağlayacak. Her arabanın kesinlikle sahibi vardır. Hiç mi sahibi yok, hurdacı vardır" ifadelerini kullandı.

Hacizli araçların satışına yönelik uygulama başladı! İkinci el fiyatları daha da düşecek

"DEĞER TESPİTİ YAPIN"

Yediemin otoparklarında duran bütün araçların maliyeye borcu olduğunu belirten Gülşan, "Maliyeden bir istirhamım var. Adalet Bakanlığı elektronik satış yapıyor. Burada duran bütün araçların maliyeye borcu var. Elektronik satış işlemlerinin bir an önce altyapısını alarak Adalet Bakanlığı ile koordineli bir şekilde çalışılması. Bir de bilirkişiyle buraya gelin, değer tespiti yapın. Ancak diğer türlü rakamlar afaki gidiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yılmaz Tunç, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hacizli araçların satışına yönelik uygulama başladı! İkinci el fiyatları daha da düşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hacizli araçların satışına yönelik uygulama başladı! İkinci el fiyatları daha da düşecek - Son Dakika
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