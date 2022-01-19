Üye Girişi
Yemeksepeti'nde geçen yıl en çok Adana dürüm ve lahmacun siparişi verildi - Son Dakika

Yemeksepeti'nde geçen yıl en çok Adana dürüm ve lahmacun siparişi verildi

19.01.2022 12:08
Yemeksepeti'nde geçen yıl en çok Adana dürüm ve lahmacun siparişi verildi

Yemeksepeti'nde geçen yıl en çok sipariş verilen lezzetler arasında başı Adana dürüm, lahmacun ve döner dürüm çekti.

Yemeksepeti'nde geçen yıl en çok sipariş verilen lezzetler arasında başı Adana dürüm, lahmacun ve döner dürüm çekti.

Yemeksepeti'nden 2021'in trendlerine ilişkin yapılan açıklamaya göre, 27 milyonu aşkın kullanıcısına hizmet veren şirket, son dönemde 7 binden fazla ek istihdam sağlayarak yılı yaklaşık 10 bin kişilik bir ekiple tamamladı.

Geçen yıl platformdan en çok Adana dürüm, lahmacun ve döner dürüm siparişi verildi. Tek seferde en çok sipariş verilen lezzet, 300 adetle çiğ köfte dürüm oldu. Bu dönemde meze siparişleri 4,5, kahve siparişleri 2,5, dondurma siparişleri ise 2 kat arttı. Kahvaltı mutfağında ise yüzde 73'lük sipariş artışı yaşandı.

En yüksek sepet tutarı 6 bin 250 TL'ye ulaşırken, en çok sipariş veren kullanıcı yıl içinde 2 bin 47 kez Yemeksepeti'ni tercih etti.

Yemeksepeti Banabi ile en çok tercih edilen market ürünleri arasında simit, çikolata ve soda yer aldı. 2021'de hayata geçen Yemeksepeti Mahalle aracılığıyla yerli esnaf en çok havuç, muz ve kıyma siparişleri aldı.

Yemeksepeti bu dönemde 15 milyon yorum, 94 milyon puanlamayla büyümesini sürdürdü.

Kullanıcılar 1,1 milyar lira tasarruf etti

Geçen yıl Yemeksepeti, Yemeksepeti Banabi ve Yemeksepeti Mahalle'nin sunduğu indirimlerle kullanıcılar 1,1 milyar TL tasarruf etti.

Yemeksepeti'nin iş ortağı sivil toplum örgütlerine, 60 binden fazla kullanıcı tarafından 150 binden fazla bağış yapıldı. Diğer yandan, her üç Yemeksepeti kullanıcısından biri, siparişlerinde "Yeşili Koruyalım" seçeneğini işaretleyerek, plastik çatal, bıçak ve peçete kağıt istemedi ve böylece 61 ton plastiğin doğaya karışmasına engel oldu.

YORUMLAR
500

Türk Lirası, İstihdam, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yemeksepeti'nde geçen yıl en çok Adana dürüm ve lahmacun siparişi verildi - Son Dakika Ekonomi


Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız         
16:09
Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında         
15:25
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Nasıl dolandırmışım, bir tane yalanımı söylesinler!         
14:20
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim İBB Başkanı İmamoğlu: Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim         
13:20
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı Direksiyon sınavından geçemedi, ailesi öğretmene saldırdı         
12:00
Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor Son Dakika: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar sebebiyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor         
11:34
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
"İnşallah açlıktan ölmeyiz!" Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaştan sitemkar video "İnşallah açlıktan ölmeyiz!" Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaştan sitemkar video         
10:21
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
16:20 Koronavirüs tedavisi yapan doktorları dövüyorlar! İşte Covid-19'u resmi olarak tanımayan ülke
16:09 Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç: 100 yılda bir görebileceğimiz kar yağışı ile karşı karşıyayız
15:49 Kar yağışının hayatı felç ettiği Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda metrelerce tır kuyruğu oluştu
15:42 Yusuf Yazıcı resmen Lille'den CSKA'ya transfer oldu! İşte satın alma ücreti
15:25 Kar yağışına hazırlıksız yakalandığı söylenen Fatma Şahin: Devlet işinin başında
15:23 İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı
15:22 Telefon zil seslerini taklit eden papağan sosyal medyada gündem oldu
15:16 Endonezyalı genç çektiği selfielerle milyoner oldu
15:06 Son Dakika: 21 Ocak Cuma günü oynanması planlanan Yeni Malatya-Beşiktaş maçı 22 Ocak Cumartesi gününe alındı
15:03 Aydın Söke'de skandal prim vurgunu: Ticaret Borsası Başkanı ve oğlu gözaltında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 16:28:22. #1.11#
SON DAKİKA: Yemeksepeti'nde geçen yıl en çok Adana dürüm ve lahmacun siparişi verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement