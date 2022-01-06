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Yeni açılacak veterinerlik fakültelerine "fiziki ve teknik altyapı zorunluluğu" getirildi - Son Dakika

Yeni açılacak veterinerlik fakültelerine "fiziki ve teknik altyapı zorunluluğu" getirildi

06.01.2022 14:03
Yeni açılacak veterinerlik fakültelerine "fiziki ve teknik altyapı zorunluluğu" getirildi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veterinerlik programlarında eğitime başlanması ve sürdürülmesi için asgari koşulların Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edildiğini bildirdi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veterinerlik programlarında eğitime başlanması ve sürdürülmesi için asgari koşulların Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edildiğini bildirdi.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2019'dan bu yana TVHB, Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi ve YÖK ile yürütülen çalışmaları mesleğin geleceği açısından tarihi bir başarı olarak nitelendirdi.

Genel Kurul'da kabul edilerek YÖK'ün internet sayfasında yayımlanan programa işaret eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bundan böyle veteriner fakültelerinin açılması ve eğitime başlama aşamasında, sürdürülmesi için asgari altyapı (fiziki ve teknik), asgari insan kaynakları (akademik, idari ve teknik personel) eğitimin nicelik ve niteliği ile ilgili asgari şartlar genel ve özel ilkeler olarak belirlenmiştir. Fakülte ana binalarından dersliklere, öğrenci laboratuvarlarından eğitim, araştırma ve geliştirme laboratuvarlarına, fakülteye ait büyük ve küçük hayvan kliniklerini içeren hayvan hastanesinden kütüphaneye, eğitim araştırma ve uygulama çiftliğinden teknik altyapıya, akademik, idari, teknik ve yardımcı personele kadar yeni kriterler hayata geçirilecek."

Eroğlu, aldığı kaliteli eğitimle mesleğini en iyi şekilde icra eden veteriner hekimlik profilinin yeniden tanımlanacağını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

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Ali Eroğlu, Araştırma, Veteriner, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yeni açılacak veterinerlik fakültelerine 'fiziki ve teknik altyapı zorunluluğu' getirildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yeni açılacak veterinerlik fakültelerine "fiziki ve teknik altyapı zorunluluğu" getirildi - Son Dakika
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