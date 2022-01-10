Yeni gelişme! Çalışan, emekli, dul ve yetim aylıklarında ''tatil'' düzenlemesi

Kıdem tazminatı ve maaş, ücret ve aylık ödemelerinde yeni düzenlemeye gidildi. İş Kanunu'na göre geciken maaş ve ücret ödemeleri nedeniyle çalışana kıdem tazminatını alıp ayrılma imkanı getirilirken; emekli, dul, yetim aylıklarının ödenme tarihi de değişti. Buna göre bu ödemeler resmi ya da hafta sonuna denk gelse bile zamanında yapılacak.

Zamlı aylıklarını ise memur emeklileri 15 Ocak'ta, SSK emeklileri 17-26 Ocak arasında, Bağ-Kur emeklileri de 25-28 Ocak tarihleri arasında alacak. Alt sınır aylığındaki 2500 lira sınırı dosya bazında uygulanacak. Ölen sigortalılardan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar da yüzde 66'lık artıştan hisseleri oranında yararlanacak.

Sabah Gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre yeni değişiklikler madde madde şöyle:

1- 2500 liralık emekli aylığı kimleri kapsıyor, dul ve yetimler de yararlanacak mı?

En düşük emekli aylığının 2500 liraya yükselmesi SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileriyle birlikte dul ve yetim aylığı alanları da ilgilendiriyor. Düzenleme yaklaşık 1 milyon 265 bin kişiyi etkileyecek. Dul ve yetim aylığı alanlar bugüne kadar aldığı hisseleri oranında bu artıştan yararlanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlanacaklar. Örneğin yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı 1250 liradan, yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı da 1875 liradan az olamayacak. Aynı şekilde, ölen sigortalıdan dolayı iki kız çocuğu yüzde 25'er hisse ile yetim aylığı alıyorsa, bunların ölüm aylığı da yeni düzenleme sonrası 625'şer liradan az olamayacak.

2-Memur emeklisi de yüzde 2.5'luk ek zamdan yararlanacak mı?

Memur emeklileri de ilave yüzde 2.5'luk zamdan yararlanacak. Aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zamla beraber Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30.95 iyileştirme yapılacak. En düşük memur emekli aylığı 4289 liraya çıktı.

3-Zamlı maaş ve aylıklar hesaplara ne zaman yatacak?

Memurlar, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaş, aylık ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. SSK emeklilerine zamlı maaşları 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklilerine de 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.

4- Emekli aylıkları cumartesi, pazara denk gelse de hesaba yatırılacak mı?

1 Ocak itibariyle ödeme günlerinin cumartesi ve pazar günü ile resmi tatil günlerine rastlaması halinde herhangi bir değişiklik yapılmaksızın normal ödeme gününde yani zamanında ödenecek, yani tatil günlerinde de artık ödeme yapılacak.



