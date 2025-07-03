Yenice'de Çilek Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yenice'de Çilek Hasadı Devam Ediyor

03.07.2025 11:23
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Kazdağları'nda enfes kokulu çileklerin hasadı, istihdam ve ekonomi için önemli bir kaynak haline geldi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, Kazdağları'nın eteklerindeki tarlalarda yetiştirilen ve bölgenin en önemli geçim kaynağı haline gelen enfes kokulu çileklerin hasadı sürüyor.

Oksijen kalite oranıyla İsviçre Alpleri'nden sonra dünyada 2. sırada yer alan Kazdağları sınırlarında yer alan Yenice'de iyi tarım uygulamalarının yapıldığı tarlalarda, sıcak yaz günlerinde yoğun mesai harcanıyor.

Gece, gündüz sıcaklık farkının yanı sıra Kazdağları'ndan gelen suların etkisiyle kendine has bir koku ve aromaya sahip olan çilekler, yöre halkının en önemli geçim kaynağı haline geldi.

Bölge ekonomisinin üretim anlamında canlanmasına katkı sağlayan çilek, iş gücüne olan yoğun ihtiyaç nedeniyle Yenice'nin istihdam yönünden cazibe merkezi olmasını sağladı.

Yenice'de, ağırlıklı olarak Kalkım beldesinde 13 bin dekar açık ve 78 dekar örtü altı alanda toplam 1600 üretici çilek yetiştiriyor.

İklim koşulları nedeniyle Türkiye'deki en uzun çilek hasadı bu yörede gerçekleştiriliyor. Üretilen çileklerin bir kısmı yurt içinde tüketilirken bir kısmı da ihraç ediliyor.

Yılda 40 bin tonun üzerinde çilek üretimi

Yenice İlçe Tarım ve Orman Müdürü Caner Çelik, AA muhabirine, Yenice'nin, bin pınarlı Kazdağları'nın berrak sularıyla beslenen tarlalarda yetişen çilek diyarı bir ilçe olduğunu söyledi.

Doğa ve emeğin buluştuğu bu ilçede her çileğin bir hikaye her tarlanın bir umut olduğunu dile getiren Çelik, "İlçemizin ana geçim kaynağı bitkisel ve hayvansal üretimdir. Bitkisel üretimin içinde kapya biber ve çilek üretimi ön plana çıkmaktadır. İlçemizde önemli bir yere sahip olan çilek üretimi yoğun şekilde yapılmaktadır. İlçemiz üretim miktarı bakımından Çanakkale ilinde ilk sırada gelmektedir." dedi.

Çelik, Türkiye'de 606 bin ton, Çanakkale'de 44 bin 900 ton çilek üretimi yapıldığını aktararak, ülkede üretilen çileğin yüzde 7,5'luk kısmının Çanakkale'de yetiştirildiğini anlattı.

Yenice'nin, 41 bin 600 ton çilek üretimiyle Çanakkale üretiminin yüzde 97'lik kısmını oluşturduğunu ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Yenice'de 13 bin dekar açık ve 78 dekar örtü altı alanda toplam 1600 üretici ile çilek yetiştiriciliği yapılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımızın gerçekleştirdiği alternatif üretim yöntemlerinin geliştirilmesi projesi olan Seralar Kaplansın Üretim Şahlansın Projesi kapsamında Yenice'de yüzde 75 hibe ile 5 bin metrekare sera naylonu dağıtılmıştır. Ülkemizde gerçekleşen don zararı ile tüketicilerimizin 2025 sezonunda çilek meyvesine daha fazla yöneleceğini düşünüyoruz."

Diğer çileklerden farkı kokusu ve aroması

Yenice'de çilek üreticiliği ve bir firma adına toptancılık yapan Mehmet Ülkü de bölgede çilek üretiminin son 5 yıldır firmaların profesyonel anlamda sağladığı desteklerle sürdürüldüğünü aktardı.

Ülkü, çileğin, hem üretici hem de istihdam açısından yörede değerli bir ürün haline geldiğini belirterek, her yıl kaliteyi ve verimi artırarak, üreticiyi daha çok destekleyerek üretime devam etmek istediklerini söyledi.

Özel firmalarca çilek üretimi yapan çiftçiye naylon örtü, damlama, fide desteği sağlandığını ifade eden Ülkü, "Sadece üretim yapmak için enerji lazım o da çiftçimizde var. İlerleyen zamanlarda hem dekarı hem de kaliteyi arttırarak daha güzel işler yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Ülkü, bölgenin hava koşulları sebebiyle, Kalkım çileğinin aroma değerlerinin diğer bölgelere göre daha yüksek, üretim süresinin daha uzun olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Çilek diğer meyvelere göre çok avantajlı bir ürün. İlkbahar ve sonbaharda, iklimsel olumsuzluk olduğunda bile 7 aylık hasat süresi olduğu için kendini amorti edebilen bir ürün. Elma, armut gibi değil ama diğer meyvelere göre hassas bir ürün. Araziden toplanıp, bir an önce soğuk hava depolarına aktarılması gereken bir iş. Diğer ürünlerdeki dayanma kapasitesi çilekte yok. Burada firmalar devreye giriyor. Hasadın bittiği andan fabrikaya ulaştırıldığı ana kadar aradaki süreci çok hızlı şekilde, ürünü zarar görmeden, gerekli şartlarda muhafaza edip firmalara ulaştırıyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Yenice, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yenice'de Çilek Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika

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