Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ekonomiye 4,8 Milyar Dolar Katkı Sağladı - Son Dakika
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Ekonomi

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ekonomiye 4,8 Milyar Dolar Katkı Sağladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artmasıyla yılın ilk yarısında ekonomiye 4,8 milyar dolar katkı sağlandığını açıkladı. Yenilenebilir enerjiden elde edilen elektrik sayesinde doğal gaz ithalatının önlendiği belirtildi.

13.08.2024 11:12
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artışıyla yılın ilk yarısında ekonomiye yaklaşık 4,8 milyar dolar katkı sağlandığını bildirdi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin yenilenebilir enerjideki gücüyle enerjide ithalata bağımlılığı azaltıyoruz. Enerjimizi verimli kullanarak enerji arzını daha güvenli hale getiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda yer alan infografikte ise yılın ilk yarısında yenilenebilir enerjiden sağlanan elektrik sayesinde 14,5 milyar metreküplük doğal gaz ithalatının önlendiği ve ekonomiye yaklaşık 4,8 milyar dolarlık katkı sağlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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