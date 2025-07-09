Yerel Kalkınma Hamlesi Başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında Antalya'da sağlık ve tarım, Isparta'da kozmetik ve sağlık turizmi, Burdur'da ise hayvancılık ve entegre sanayi yatırımları desteklenecek. Bakan Mehmet Fatih Kacır, "81 ilimiz için devrim niteliğinde bir adım attık" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Yerel Kalkınma Hamlesi Programı Uygulama Usul ve Esasları Tebliği, 9 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile iller arası gelişmişlik farklarının azaltılması, yerel kaynakların ekonomiye kazandırılması ve bölgesel kalkınmanın hızlandırılması amaçlanıyor.

Program kapsamında 81 il için dört öncelikli yatırım konusu belirlendi. Yerel potansiyellere göre oluşturulan bu başlıklarda yapılacak yatırımlar, devlet desteklerinden faydalanacak. Antalya, Burdur ve Isparta illerinin de yer aldığı Batı Akdeniz Bölgesi'nde (TR61), program Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı eliyle yürütülecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yaptığı açıklamada, "Yerel kalkınma için devrim niteliğinde bir adım attık. 81 ilimizin potansiyelini harekete geçirmek, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve her bir ilimizi kalkınma seferberliğimize dahil etmek amacıyla #YerelKalkınmaHamlesi Teşvik Programını uygulamaya alıyoruz. Resmi Gazetede yayımlanan uygulama tebliğleriyle her şehrimiz için 4 öncelikli yatırım konusu belirledik. Bu başlıklarda yatırımları destekleyerek tüm yurtta topyekün bir kalkınma hamlesini hızlandırıyoruz. Kalkınma Ajanslarımız eliyle yürüteceğimiz programımızla, şehirlerimizi uzmanlaştıracak, yeni istihdam alanları oluşturacak, üretimi teşvik edecek, illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesini yükselteceğiz. #TürkiyeYüzyılı, kalkınmanın ve refahın yüzyılı olacak" ifadelerine yer verdi.

Antalya'da sağlık ve tarım temelli üretim öne çıktı

Antalya'da desteklenecek yatırım konuları arasında sporcu sağlığı ve performans merkezlerinin kurulması, tıbbi ve aromatik bitkisel ürünlerin katma değeri yüksek biçimde üretimi, mikroalg temelli omega-3 ve biyogübre üretimi ile organik sera atıklarından selüloz veya mikrobiyal gübre üreten tesislerin kurulması yer alıyor.

Isparta'da kozmetik ve sağlık turizmi yatırımları desteklenecek

Isparta'da ise mantar kompostu üretimi, gül ve tıbbi-aromatik bitki özlerinden kozmetik ürün üretimi, meyve atıklarından pektin, toz veya granül gibi katma değerli ürünlerin elde edilmesi ile yaşlı nüfusa yönelik Geriatri Turizmi Merkezi kurulması teşvik kapsamında değerlendirilecek.

Burdur'da hayvancılık ve entegre sanayi yatırımları öne çıktı

Burdur'da tarım-sanayi entegrasyonunu temel alan yatırımlar öncelikli olacak. Bu kapsamda, en az bin baş kapasiteli damızlık büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılması, mermer atıklarının mikronize öğütülerek ekonomiye kazandırılması, modüler mobilya ve otel/ ofis mobilyaları üretimi ile çapraz lamine ahşap üretimi desteklenecek yatırımlar arasında bulunuyor.

Başvuru süreci çevrim içi yürütülecek

Yatırımcılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın internet tabanlı başvuru portalı üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek. Başvuru sürecinde yatırım konusuna özel fizibilite raporu, varsa alım garantisi içeren niyet mektupları ve destekleyici belgelerin sisteme yüklenmesi gerekecek. Başvurular önce ilgili kalkınma ajansları tarafından teknik olarak incelenecek, ardından Yerel Kalkınma Hamlesi Değerlendirme Komitesi tarafından nihai değerlendirme yapılacak.

Destek almaya hak kazanan projelere yatırım teşvik belgesi düzenlenecek. Bu yatırımlar vergi indirimi, sigorta primi desteği gibi devlet yardımlarından faydalanacak. Projelerin hayata geçirilme süreci Kalkınma Ajansları ve Bakanlık tarafından izlenecek. Başvuru çağrısına ilişkin detayların önümüzdeki günlerde Bakanlık tarafından duyurulması bekleniyor. - ANTALYA