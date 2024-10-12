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Ekonomi

Yerli Pet Ürünleri İhracatı Artıyor

Yerli Pet Ürünleri İhracatı Artıyor

Son 10 yılda yerli firmalar pet sektöründe dışa bağımlılığı azalttı, ihracat yapmaya başladı.

12.10.2024 12:56
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İSTANBUL (İHA) – Pet sektöründe son 10 yıl içerisinde yerli firmalar dışa bağımlılığı azaltmak için kendi ürünlerini üretmeye başladı. Yerli üretim, iç pazardaki talebi karşılarken, son yıllarda firmalar ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.

Uluslararası Evcil Hayvan, Ürün, Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı (Petzoo), İstanbul'da son gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Kedi, köpek, kuş, balık türleri, kedi ırk yarışmaları, evcil hayvan defileleri, pet kuaförleri gösteri ve eğitimleri, narkotik, kurtarma, bomba ve güvenlik köpekleri gösterileri ve derneklerle federasyonların düzenleyeceği özel etkinliklerle, çeşitli şovlarla devam eden fuarda, firmalar da yerli üretim ürünlerini sergiliyor.

Pet sektöründe son 10 yıl içerisinde yerli firmaların sayısı arttı. Yerli şirket sayısının artmasıyla birlikte dışa bağımlılık azaldı. Firmalar kendi ürünlerini hem üreterek hem de ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Fuarda yer alan Aquamins firmasının kurucusu Osman Çeribaş, pet sektörünün dünyada çok fazla büyüyen bir sektör olduğunun altını çizerek, "Sektörün içerisinde olan bir firma olarak akvaryum katkıları üretiyoruz. Akvaryum malzemeleri genelde ithal ediliyor. Bunu iki yıl önce fark ettik ve kendi yerli üretimimizle ülkemize katkı sunuyoruz. İthalatın önüne geçmek istiyoruz. Şu aşamada firma olarak 20 ülkeye ihracat yapmak üzereyiz" dedi.

"Yerli üretim ürünler daha çok ön plana çıkıyor, yurtdışından ilgi var"

Anatolian Pet Ürün Müdürü Buse Kağa ise "Pet sektörü genişlemekte olan bir sektör. Özellikle pandemiden sonra insanlar daha fazla hayvan dostlarımızla bir arada oldular. Bu konuda daha fazla farkındalığın oluştuğunu düşünüyorum. Daha önce ithal mamalar çok fazla piyasadaydı. Şimdi ise yerli üretim ürünler daha çok ön plana çıkıyor ve yurtdışından talep ediliyor" ifadelerini kullandı.

"Son 10 yıldır yerli üretim ürünleri dünya pazarına sunmaya başladık"

Su Ürünleri Mühendisi ve DNA Akvaryum Su Ürünleri firmasının sahibi Nevzat Akdeniz, akvaryum sektörünün son 10 yıl içerisinde Türkiye'de önemli bir noktaya geldiğini söyledi. Akdeniz, "Dışa bağımlı bir sektörüz ancak son 10 yıldır yerli üretim ürünleri dünya pazarına sunmaya başladık" dedi.

Akvaryum sahibi olmak isteyenlerin araştırma yapması ve fikir alışverişinde bulunması gerektiğini hatırlatan Akdeniz, "Çünkü her balığın farklı birçok özelliği var. Akvaryum hobisini yapmak isteyen birisi öncelikle hangi tür balığı beslemek istediğine karar vermeli veya besleyeceği balığın hangi türlerle uyum sağlayabileceğini araştırması lazım" diye konuştu.

Yurtiçi ve yurtdışından gelen balıkların belli bir karantina sürecinin olduğunu söyleyen Akdeniz, "Canlılarımızı bu karantina sürecinden sonra, kullanıcıya en iyi şekilde ve en iyi formda ulaşmalarını sağlıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, İhracat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli Pet Ürünleri İhracatı Artıyor - Son Dakika

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