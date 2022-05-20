Yerli tohumlar Tekirdağ'da yeşerecek - Son Dakika
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Yerli tohumlar Tekirdağ'da yeşerecek

20.05.2022 13:28
Yerli tohumlar Tekirdağ'da yeşerecek

Tarım ve Orman Bakanlığının tohumculukta yerlilik ve millilik oranını arttırmayı hedeflediği çalışmalar doğrultusunda Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan "Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohum Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" ile ekilen tohumlar Tekirdağ'da yeşerecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının tohumculukta yerlilik ve millilik oranını arttırmayı hedeflediği çalışmalar doğrultusunda Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan "Yerli Hibrit Ayçiçeği Tohum Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" ile ekilen tohumlar Tekirdağ'da yeşerecek.

Korona virüs ve Türkiye'nin çevresinde yaşanan gerilimlerin gıdanın önemini bir kez daha ortaya koymasının ardından hız kazanan yerli ve milli tohum çalışmaları dahilinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen tohumlar Tekirdağ'ın verimli topraklarında hayat bulacak. Projeye istinaden Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ayçiçeği üreticisi çiftçilere 2,5 ton tohum dağıtılmasının ardından bu kez de ayçiçeği tohum demonstrasyonu kuruldu. Saray ilçesine bağlı Edirköy Mahallesi'nde kurulan ayçiçeği demonstrasyonu ile Tekirdağ'ın da dahil olduğu 7 ilde uygulamaya konulan projenin demonstrasyon uygulamalarında Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından ıslah ve tescil edilen yerli ve milli 4 çeşit ile bölgede en çok tercih edilen 3 hakim çeşitten oluşan toplam 7 çeşitten 14 dekar alanda ekim planları oluşturuldu. Çiftçi koşullarında ve kuru tarıma dayalı olarak yapılacak üretim denemelerinde yerli çeşitler ile hakim çeşitler arasında başta verim ve kalite yönü olmak üzere üretim sezonu boyunca ürün fenolojik gözlemlerle birlikte ürün gelişimleri değerlendirilecek ve hasat ile birlikte tane verimi, yağ oranı vb. kriterler açısından analizlere tabi tutulacak. Bu çalışmalarda elde edilen veriler ise bölge çiftçisi ile paylaşılacak.

Tarımda demonstrasyon

Demonstrasyon, bir işin nasıl yapılacağını, yeni bir ürün veya bir yöntemin nasıl kullanılacağını öğretmek veya o hususta karşılaştırma imkanı vererek insanları ikna etmek üzere itina ile hazırlanmış pratiğe ve göze hitap eden tarımsal bir gösteri olarak tanımlanıyor. Denenmiş bir teknik veya pratiği mahalli şartlarda tekrar gösterme ve uygulama işlemi olan bu gösteri, uygun bir şekilde hazırlanmış sözlü veya görüntülü açıklamalar ve sorularla takviye ediliyor. Demonstrasyon, yeni bir yöntem veya ürünün nasıl kullanılacağını çiftçilere öğretmek için kullanılıyor. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

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