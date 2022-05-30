Yıldırım Belediyesi'nden 'nitelikli' iş imkanı

Yıldırım Belediyesi, paydaşlarıyla hayata geçireceği, 'İşbaşı Eğitim Programı' 7 farklı meslek dalında 200 kişiye eğitim ve iş imkanı oluşturacak.

Yıldırım Belediyesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) Türk Alman İşbirliği KfW Kalkınma Bankası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) iş birliği ile hayata geçirdiği 'İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi Projesi' Yıldırımlılara eğitim ve iş imkanı sağlayacak. Proje çerçevesinde, 200 kişiye Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon Merkezi'nde, CNC Makine Tezgahlama ve Programlama, Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim, Dokuma ve Konfeksiyon Makineleri Kullanımı, Bilgisayar Destekli Modelistlik, Koruyucu (İş Kıyafetleri) Giysi Dikimi, Düz Dikiş Makinesi Kullanımı ile Reklam ve Grafik Tasarım alanlarında eğitim verilecek.

Fiziki çalışmaların yanında sosyal belediyecilik alanında projeler geliştirerek Yıldırımlılara hizmet ürettiklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Hayatın her alanında olduğumuz gibi istihdam konusunda da her zaman hemşerilerimizin yanındayız. İstihdam Merkezi'miz vasıtasıyla binlerce kardeşimize iş imkanı sağlarken, Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi olarak ise 2021-2022 Eğitim Öğretim Dönemi'nde Merkezlerimizde eğitim gören bin 795 kursiyerimizden 202'sinin istihdam edilmesini veya kendi işini kurmasını sağladık" dedi.

'İnsana Yakışır İş Fırsatlarının Desteklenmesi Projesi'nden 200 Yıldırımlının yararlanacağını aktaran Başkan Yılmaz, "Programa dahil olacak kursiyerlerimiz 6 ay boyunca 1 gün Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'mizde teorik eğitim alacak, 4 gün ise eğitim gördüğü meslek dalına uygun olan işletmelerde hem pratik eğitim alacak hem de çalışacak. Böylece, istihdam edilen hemşerilerimiz iş tecrübesi kazanırken, işverenlerimize de nitelikli iş gücü sağlamış olacağız. Bu projemiz ile hem hemşerilerimiz hem işverenlerimiz hem de Yıldırım kazanacak" diye konuştu. - BURSA