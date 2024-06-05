Yönetim Kurulları İçin Öncelikler Belirlendi

Ekonomi

Ernst & Young (EY), "EMEIA Yönetim Kurulu Öncelikleri 2024" araştırmasını yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamada araştırmanın ayrıntılarına yer verildi. Buna göre, Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika'da faaliyet gösteren şirketlerin yönetim kurulları, düzenleyici gelişmelere ayak uydurulması, jeopolitik ve ekonomik zorlukların üstesinden gelinmesi gibi konularda kritik bir role sahip olacak.

Araştırmanın çarpıcı ve önemli sonuçlarından biri, ekiplerin üretkenliğini önemli ölçüde artırarak ve inovasyonu teşvik ederek iş modellerini dönüştürmesi muhtemel olan üretken yapay zeka (Gen AI) teknolojilerinin ilgi görmesi oldu.

Yönetim kurullarının, yapay zeka teknolojileriyle ilgili fırsatları anlamaları ve aynı zamanda bu teknolojilerin beraberinde getirdiği risklerin de farkında olmaları gerekiyor. Bu riskler arasında ön yargı, telif hakkı ihlali ve gizlilik tehditleri yer alıyor.

Gen AI'ın yükselişi, kişiselleştirilmiş kimlik avı e-postaları ve sahte videolar oluşturmak ya da kişisel cihazlara yetkisiz erişim elde etmek için Gen AI araçlarını kullanan kötü niyetli aktörlerle siber saldırılarda da bir artışa neden oluyor.

Yönetim kurullarının, yapay zeka odaklı dönüşümü benimseyen şirketlerine etkili destek sağlayabilmeleri için, işletmenin yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanımına yönelik sağlam bir etik çerçeveye ve ayrıca verilerin toplanmasına, yönetimine, depolanmasına ilişkin güçlü yönetişim süreçlerine sahip olması önem taşıyor.

Karbonsuzlaştırma stratejisine yatırım

Araştırmaya göre, yönetim kurullarının önündeki bir diğer önemli başlık "yetenek yönetimi" oldu. Şirketlerin, iş gücünde çeşitliliği sağlama, yetenekleri elde tutma ve geliştirme konusunda proaktif davranmaları gerekiyor. Avrupa Birliği'nde (AB) şirketlerin yüzde 75'inden fazlası, ilgili pozisyonları doldurmak için gerekli becerilere sahip profesyoneller bulmakta zorlanıyor.

Jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin 2024'te işletmeler üzerinde baskı yaratması öngörülüyor. Son dönemde dünyada yaşanan gelişmeler nedeniyle, küresel çapta şirketlerin yüzde 45'i jeopolitik riskleri ciddi bir tehdit olarak gördüğünü belirtirken, yüzde 43'ü mevzuat değişiklikleri olasılığından dolayı endişe duyuyor ve yüzde 40'ı ise ekonomik koşulları önemli bir risk olarak görüyor.

Şirketler, karbonsuzlaştırma stratejisine yatırım yapmadıkları sürece markaları için değer yaratma fırsatını kaçırıyor olabilir. Başarılı bir net sıfır dönüşümü, işletmenin tamamında bütünsel bir çaba gerektiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı ve Şirket Ortağı Gökhan Gümüşlü, bölgede faaliyet gösteren şirketlerin regülatif, jeopolitik ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, bu zorluklarının devam edeceğinin öngörüldüğünü aktardı.

Yönetim kurullarının şirketlerine etkin şekilde liderlik edebilmeleri için yapay zeka teknolojileri, yetenek yönetimi, sürdürülebilirlik, tedarik zinciri, ekonomik çerçeve gibi pek çok önemli başlık altındaki kısa vadeli kaygıları uzun vadeli stratejilerle dengelemelerinin gerektiğini kaydeden Gümüşlü, "Bununla birlikte, yönetim kurulları doğru bilgiye erişebildikleri, doğru soruları sorma becerisine sahip oldukları ve hem kendi uzmanlıklarından hem de dış danışmanların uzmanlığından etkili şekilde yararlanabildikleri takdirde başarılı olabilirler." açıklamasında bulundu.