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Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, "2022 yılı için koyduğumuz hedeflerimize odaklandık" - Son Dakika

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, "2022 yılı için koyduğumuz hedeflerimize odaklandık"

23.01.2022 10:58
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, "2022 yılı için koyduğumuz hedeflerimize odaklandık"

Türkiye'de uzun yol çekicilerinden, inşaat ve dağıtım kamyonlarına kadar geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunan Koçaslanlar Otomotiv, 2022 yılı hedeflerini belirledi.

Türkiye'de uzun yol çekicilerinden, inşaat ve dağıtım kamyonlarına kadar geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi sunan Koçaslanlar Otomotiv, 2022 yılı hedeflerini belirledi. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, "2022 yılında da aynı motivasyon ve birlik beraberlikle yolumuza devam edeceğiz. 2022 yılı için koyduğumuz hedeflerimize odaklandık" dedi.

Yapılan çalışmaların ve hedeflerin konuşulduğu 2022 yılı iş toplantısına Koçaslanlar Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, Genel Müdür Mesut Süzer, satış ve servis yönetim ekibi katıldı. 2021 yılının durum değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda 2022 yılı satış-servis planlaması ile bütçe ve şirket hedefleri de belirlendi. 1998 yılından bu yana 147 personel ile 3 ilde hizmet veren, Renault Trucks ve Tırsan markalarını bünyesinde bulunduran Koçaslanlar Otomotiv, toplam 32 bin metrekare alan içinde satış ve satış sonrası tüm hizmetleri verdiğini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, "İstanbul/Orhanlı, İstanbul/Hadımköy, Kocaeli ve Bursa'daki bayilik noktaları ile satış, satış sonrası, yedek parça, ikinci el, finasman ve 24 saat servis ağı seçenekleriyle müşterilerine hızlı ve kaliteli bir hizmet portföyü sunmaktadır. O günden bugüne kadar gayretlerinden ötürü tüm ekibine teşekkürlerimi bir borç bilirim. Kuruluşumuzdan itibaren her yıl olduğu gibi 2021 yılında da ekip olarak temel aldığımız misyon, vizyon ve değerlerimizden vazgeçmedik. Müşteri memnuniyeti odaklı iş anlayışımızdan hiç taviz vermedik. 2022 yılında da aynı motivasyon ve birlik beraberlikle yolumuza devam edeceğiz. Şu an 2022 yılı için koyduğumuz hedeflerimize odaklandık" dedi.

2022 iş planını ekip arkadaşlarıyla paylaşan, Genel Müdür Mesut Süzer ise, "Pandeminin küresel ekonomiyi derinden etkilemesine rağmen firma olarak hedefleri doğrultuda iyi bir yıl geçirdik. 2022 yılında hızla büyüyen ve dinamik yapımız sayesinde lojistik sektörünün araç bazlı tüm ihtiyaçlarını sağlamayı planlıyoruz. Sürüş kolaylığı ve düşük yakıt tüketimi gibi özelliklerle son kullanıcıya odaklanırken, çevreci yanıyla da ekosistemi koruyan, sürekli gelişen teknolojiler sunacağız. Gelişmiş teknolojimizi ve servis ağımızı da daha fazla alana ulaştırmayı, bölgemizde tam hakimiyet kurmayı ve pazarın taleplerini karşılamayı hedef edindik. Bu hedefler doğrultusunda her yıl olduğu gibi, bu yıl da çok çalışacağız" şeklinde konuştu. - BURSA

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, 2022 yılı için koyduğumuz hedeflerimize odaklandık
Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, 2022 yılı için koyduğumuz hedeflerimize odaklandık

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Renault, Türkiye, İnşaat, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, '2022 yılı için koyduğumuz hedeflerimize odaklandık' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan, "2022 yılı için koyduğumuz hedeflerimize odaklandık" - Son Dakika
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