Yozgat\'ta Esnafın Yeni Mesleği: Doğadan Topladığı Taşları Takıya Dönüştürüyor

Ekonomi

Yozgat'ta yaşayan Sinan Pınarcı, esnaflığı bırakmak zorunda kaldıktan sonra doğadan topladığı ametist, akik, jasper, kalsedon gibi renkli ve yarı değerli taşları seyyar tezgahında işleyip takı ve süs eşyasına çeviriyor.

Yozgat'ta bir süre market işleten daha sonra çeşitli sebepler dolayısıyla iş yerini kapatmak zorunda kalan 39 yaşındaki Sinan Pınarcı, avcılık yaptığı sırada göl, baraj ve dağlık alanlardan topladığı yarı değerli taşlarla takı ve süs eşyası yapmaya karar verdi. Önceleri hobi olarak başladığı sanatını geliştiren Pınarcı, Esentepe Mahallesi'nde bulunan evinin önüne seyyar tezgah açıp aldığı makinelerle ametist, akik, jasper, kalsedon gibi renkli ve yarı değerli taşları işlemeye başladı. Vaktinin büyük kısmını tezgah başında geçiren Pınarcı, ortaya birbirinden farklı ve değerli kolye, bileklik, anahtarlık ve süs eşyaları çıkardı. Bu ürünleri tezgahında vatandaşın istifadesine sunan Pınarcı, aile bütçesine katkı sunarak gelir elde etmeye başladı.

Şu an ürünleri seyyar tezgahta üreten Pınarcı, ilerleyen dönemlerde çarşı merkezinde iş yeri açarak vatandaşın hizmetine sunmayı düşünüyor.

"Hobi olarak başladım, mesleğe dönüştü"

Üretim işine önceleri hobi olarak başladığını ve bu işi meslek haline getirdiğini belirten Pınarcı, "Daha önce market işletiyordum, bıraktıktan sonra yarı değerli taşları işlemeye başladım. Kolye, anahtarlık, bileklik ve masa üstü süsleri üretiyorum. Agat, Jasper, opal, ametist, kuvars gibi farklı türde yarı değerli taşları değerlendiriyorum. Genelde doğada gezerken dere ve göl kenarlarında bu taşlara denk geliyorum. Ayrıca Aydıncık ilçemizde doğal taş maden ocakları var, oradan getiriyorum. Şu an üretim aşamasındayım, seyyar tezgahta şu an satış yapıyorum. İlerleyen zamanlarda çarşı merkezde satışını yapmayı düşünüyorum." dedi.

"Sağlık açısından birçok faydası var"

Yarı değerli taşların sağlık açısından da birçok faydası olduğunu da ifade eden Pınarcı, "Kuvarz kristalinin radyasyonu emdiği söyleniyor, akik taşı insanı rahatlatıyor bunun gibi hepsinin bir faydası var. Bazı kişiler de taşın içindeki şekle ve manzaraya göre talep ediyor. Şu an da üst düzey bir satışım yok ama yavaş yavaş ürettiğim takılar talep görüyor. Bu işi daha ilerilere götürmeye çalışacağım." şeklinde konuştu. - YOZGAT