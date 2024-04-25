Yunusemre Belediyesi, Üreticilerin Ova Yollarında Bakım Çalışması Yaptı

Ekonomi

Yunusemre Belediyesi ekipleri, Yağcılar Mahallesi'nde üreticilerin bahar ayları ile birlikte yoğun olarak kullandığı ova yollarında bakım çalışması yaptı. Çalışmaların ardından üreticiler, tarla ve bağlarına rahat bir şekilde ulaşacak.

Çiftçilerin tarla ve bağlarına ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan Yunusemre Belediyesi, ova yolu bakım-onarım çalışmalarına devam ediyor. Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yağcılar Mahallesi'nde üreticilerin talep ettiği 5 kilometrelik ova yolunda bakım-onarım çalışması yapıyor.

'Başkanımız ayağının tozu ile hizmete başladı'

Taleplerinin kısa sürede yerine getirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Yağcılar Mahalle Muhtarı Cevat Türkyılmaz, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkür etti. Türkyılmaz konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Anında hizmete kavuştuk. Başkanımız ayağının tozu ile hizmete başladı. Çiftçilerimiz artık bağ ve ova yollarını rahatlıkla kullanabilir. Çalışma kapsamında 5 kilometre uzunluğunda ova yollarımızda bakım çalışması gerçekleştirildi. Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'a sonsuz teşekkürlerimi sunarım." - MANİSA