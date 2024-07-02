15 Temmuz'da yapılacak etkinliklerin tanıtım lansmanı yapıldı - Son Dakika
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Genel

15 Temmuz'da yapılacak etkinliklerin tanıtım lansmanı yapıldı

15 Temmuz Derneği tarafından bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin tanıtımı dolayısıyla lansman yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle On5Sıfır7 Film Haftası'nın 8 Temmuz'da başlayacağı bildirildi. Lansman toplantısında konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, kahraman bir millet olduklarını vurgulayarak, bu ruhun hayatta olduğu sürece hiçbir güçlerinin kendilerini alt edemeyeceğini belirtti.

02.07.2024 19:33
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15 Temmuz'da yapılacak etkinliklerin tanıtım lansmanı yapıldı

İSTANBUL - 15 Temmuz Derneği tarafından bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin tanıtımı dolayısıyla lansman yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle On5Sıfır7 Film Haftası'nın 8 Temmuz'da başlayacağı bildirildi.

15 Temmuz Derneği tarafından her yıl düzenlenen çeşitli anma etkinlikleri kapsamında lansman toplantısı gerçekleştirildi. Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde gerçekleşen toplantıya 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, sinema haftasının genel sanat yönetmeni İhsan Kabil ile çok sayıda dernek ve sinema sektörü temsilcisi katıldı. 15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri Kaan Şahin bu yılki etkinliklerin kapsamlı tanıtımını yaptı.

"Bu ruh olduğu sürece dünyanın en güçlü ordusu bile gelse bu milleti alt edemez"

Lansman toplantısında konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Kahraman bir milletiz. Bize göre şehadet ve gazilik, peygamberlikten sonra gelen Allah'ın izzeti ve ikramı olan bir makamdır. Bu ruhla, şahsım değil, şahsımın özel bir becerisi değil, milletimizin kültürü bu biz bu değerlerle yetişmişiz. Bize bu değerleri, güzellikleri anlatmış büyüklerimiz. Bu ruh hayatta olduğu müddetçe, gönüllerimizde olduğu müddetçe dünyanın en güçlü ordusu, silahı da gelse bu milleti alt edemez. Bizi yıkacak, sıkıntıya sokacak olan kendi içimizdeki klikleşmedir. Biz nasıl omuz omuzaysak, inşallah ömrümüzün sonuna kadar da bu topraklarda yine el ele, gönül gönüle ülkemizin geleceğine yönelik güzel adımları beraberce atarız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 15 Temmuz'da yapılacak etkinliklerin tanıtım lansmanı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 Temmuz'da yapılacak etkinliklerin tanıtım lansmanı yapıldı - Son Dakika
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