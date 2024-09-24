47 Yıl Sonra Kardeş Kavuşturdu - Son Dakika
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47 Yıl Sonra Kardeş Kavuşturdu

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Salih Dindar, 47 yıl aradan sonra kardeşi Mehmet'le buluşup gözyaşlarına boğuldu.

24.09.2024 13:04
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Küstüğü baba ocağına 47 yıl sonra dönen adamın gözyaşları

Neredeyse yarım asır sonra kavuşan kardeşler duygulandırdı

Ağabeyi dönen Mehmet Dindar: "Ağabeyimin evde yattığını hatırlamıyorum"

"Bundan sonra ayrılmak yok, ağabeyimi bırakmam artık"

Eskişehir'e dönen Salih Dindar: "Kardeşimle buluştum, gayet mutluyum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'deki baba ocağından 47 yıl önce ayrılan Salih Dindar, hayırsever arkadaşı ve Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz sayesinde kardeşine kavuştu. Neredeyse yarım asır sonra ağabeyine gözyaşları içinde sarılan Mehmet Dindar, "Bundan sonra ayrılmak yok, ağabeyimi bırakmam artık" dedi.

Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evinden ailesine küstüğü için yaklaşık yarım asır önce ayrılan Salih Dindar, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Kilyos Mahallesi'ne yerleşti. Burada otelde çalışan Dindar, ilerleyen yaşı ve ailesine duyduğu özlem sonucunda memleketine dönmek istedi. Burada tanıştığı hayırsever arkadaşı tarafından Eskişehir'e getirilen 73 yaşındaki Dindar, Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz'e başvurdu. Açıkgöz, araştırmaları sonucunda Salih Dindar'ın kardeşi Mehmet Dindar'a ulaştı.

Kavuşan kardeşler gözyaşlarına boğuldu

Muhtarlığa koşarak gelen Mehmet Dindar, ağabeyi Salih Dindar'ı görünce duygulanarak gözyaşlarına boğuldu. Birbirlerine sarılan iki kardeş özlem giderdi. Ağabeyini Eskişehir'e getiren vatandaş ve kendilerine yardımcı olan Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuş Açıkgöz'e teşekkür eden Mehmet Dindar, Salih Dindar'ı 47 yıl önce terk ettiği baba ocağına götürdü.

"Bundan sonra ayrılmak yok ağabeyimi bırakmam artık"

Evlerinin önünde konuşan Mehmet Dindar, "Ağabeyimi görmeyeli 30 seneyi geçti. 1993'te falan yanına gitmiştim. 3 arkadaş bizi ağırladı, misafir etti. Bir daha gitmek nasip olmadı. Hep niyetim vardı ama o bana geldi. Çok sağ olsun, kim vesile olduysa herkesten Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Ben ağabeyimin evde yattığını bilmem. Bundan sonra ayrılmak yok, ağabeyimi bırakmam artık. Ağabeyim benim, ben ölürüm, o devam eder. Hiç sıkıntı değil, bir ağabeyim canım ağabeyim" dedi.

"Buralar tarlaydı, 3-5 tane ev vardı"

Ailesini ve evini çok özlediğini dile getiren 73 yaşındaki Salih Dindar, mahallesinin çok değiştiğini belirterek şöyle konuştu;

"47 yıl önce buralar tarlaydı, 3-5 tane ev vardı. Ondan sonra ben yok oldum. Geldiğimde koskocaman mahalle olmuş. Bugün kardeşimle buluştum, gayet mutluyum. Gitmemin üzerinden 47 yıl geçmiş olabilir ama et tırnaktan ayrılır mı? Muhtarımızdan Allah razı olsun."

47 Yıl Sonra Kardeş Kavuşturdu
Kaynak: İHA

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