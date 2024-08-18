5 gündür aranan şahsın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Genel

5 gündür aranan şahsın cansız bedeni bulundu

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Hatay'ın Defne ilçesinde 5 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Can Buz'un cansız bedeni yaşadığı konteyner kentin 500 metre yakınındaki terk edilmiş binada bulundu. Baba Cihan Buz, oğlunun eve dönmeyip telefonlara cevap vermediğini söyledi.

18.08.2024 10:57
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Hatay'ın Defne ilçesinde 5 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Can Buz'un cansız bedeni yaşadığı konteyner kentin 500 metre yakınındaki terk edilmiş binada bulundu.

DEPREMDEN SONRA ŞİZOFRENİ TEŞHİSİ KONULDU

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşayan Mehmet Can Buz, geçtiğimiz gün Çarşamba günü hava almak için konteynerden ayrıldı.

Depremden sonra şizofreni teşhisi konuldu! Günlerdir aranan elektronik mühendisinin şüpheli ölümü

Elektrik ve Elektronik mezunu olan 31 yaşındaki Buz, ailesinin aramalarına cevap vermeyerek kayıplara karışmıştı. Depremden sonra depresyon ve şizofreni teşhisi konulan genç adam, ailesinin sokak sokak aramasına rağmen bulunamadı.

Buz'un cansız bedeni 5.gününde sabah saatlerinde yaşadıkları konteyner kente 500 metre mesafedeki terk edilmiş apartmanda bulundu. Olay yeri incele ekiplerinin çalışmaları sonrası ailesi şahsın kayıp olan Mehmet Can olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından genç adamın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için morga sevk edildi. Buz'un kesin ölüm nedeni polis ekiplerinin olayla yürüttükleri soruşturma neticesinde netleşecek.

Depremden sonra şizofreni teşhisi konuldu! Günlerdir aranan elektronik mühendisinin şüpheli ölümü

EVE GİDİYORUM DEDİ, TELEFONLARA CEVAP VERMEDİ"

Evladından avı haberi almadan önce açıklamalarda bulunan Mehmet Can Buz'un babası Cihan Buz, "Oğlum çok iyi okumuş, kültürlü ve üniversite bitirmiş elektronik mühendisiydi. Bu depremden sonra herkes de etkili olan psikolojik bir durumdan dolayı unutkanlığı ve stresi çoğaldı. Tedavi görüyordu. En son bir haftaya kadar hastaneye götürüp getiriyordum. Tedavisi iyi gidiyordu ama en son çarşamba saat 5.30'dan sonra bir daha kendisinden haber alamadım. Bana çıkıp bir dolaşacağım ve biraz yürüyeceğim dedi. Ondan sonra eve de geri dönmedi. En son kendisiyle Çarşamba öğleden sonra konuşmuştum. Baba, eve çok yakınım ve eve gidiyorum dedi. O saatten sonra telefonlara cevap vermedi. Kendine de zarar verebilir ve çevredekilerine de zarar verebilir. Çünkü kaç gündür ilacını almıyor" ifadelerini kullandı.

5 gündür aranan şahsın cansız bedeni bulundu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 5 gündür aranan şahsın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 5 gündür aranan şahsın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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