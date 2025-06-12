6 PKK'lı Terörist Teslim Oldu

MSB: "Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK'lı terörist daha teslim oldu."

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK'lı terörist daha teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde düzenlendi. Toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadele, hudut güvenliği ve eğitim-tatbikat faaliyetleri başta olmak üzere birçok konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya, tüm risk ve tehdit unsurlarına karşı mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini belirten Aktürk, "Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihinin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarda 112'si son bir haftada olmak üzere, 01 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 bin 559 şahıs yakalandığını aktaran Aktürk, "Son bir haftada engellenen 1.634 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 37.637 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde

87 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 8 Ocak'ta başlayan 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde 151, Menbic bölgesinde 124 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir" diye konuştu.

614 gündür Gazze'ye keyfi ve hukuksuz saldırılarını sürdüren İsrail yönetimi, insani yardımların ulaşmasına da engel olmaya devam ettiğini aktaran Aktürk, "İçinde vatandaşlarımızın da bulunduğu ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan 'Madleen' adlı gemiye İsrail'in uluslararası sularda müdahale etmesi, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İsrail Hükümetini bir kez daha en kısa zamanda Gazze'de ateşkese razı olmaya, Batı Şeria'ya yönelik baskılarına son vermeye ve Filistin halkına insani yardımların ulaştırılmasına engel olmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz" şeklinde konuştu

Doğal afetlerle mücadele/ İnsani yardım faaliyetleri

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde destek sağlamaya devam ettiğini bildirdi. Aktürk, Bakanlıkla ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Tahsis ve Rezerv Güç Protokolü" kapsamında; 9 Haziran'da Kepsut/ Balıkesir'de, 11 Haziran'da Lapseki/ Çanakkale'de çıkan orman yangınlarının söndürülmesine Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 2 helikopterimiz ile destek sağlandığını söyledi.

Savunma Sanayii/ envantere giren yeni silah sistemleri

Türk Silahlı Kuvvetlerinin modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesi, tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinle her geçen gün daha da arttığını belirten Aktürk, "Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, 5,56 mm Piyade Tüfeği (SAR-56), Dragoneye-2 Termal Kamera ile, Modüler Gündüz Görüş Kamerası, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır" dedi.