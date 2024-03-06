AFAD'da gönüllü sayısı arttı
Kayseri, Deprem Haftası'nda vatandaşları afetlere karşı bilgilendiriyor
KAYSERİ - AFAD Kayseri İl Müdürlüğü ekipleri, Deprem Haftası'nda açtığı sergiler ile vatandaşları afetlere karşı bilgilendirirken, AFAD Kayseri Müdahale Şube Müdürü Hasan Say, 6 Şubat depremlerinin ardından AFAD gönüllü sayısının arttığını kaydetti.
Kayseri'de 1-7 Deprem Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenleniyor. AFAD Kayseri İl Müdürlüğü ekipleri de, açtıkları stantlar ile vatandaşları afetlere karşı hazır hale getirmeyi hedefliyor. AFAD Kayseri Müdahale Şube Müdürü Hasan Say, "Depremde yaşanan ve ekiplerimizin yaptığı çalışmalarla ilgili fotoğraflar, o bölgeyle ilgili aydınlatıcı fotoğrafları sergiliyoruz. Arama kurtarma çalışmalarında kullandığımız malzemelerimiz de burada. Deneyimli personellerimizi de burada görevlendirerek vatandaşlarımıza depremde neler yapılması gerekiyor, deprem öncesi, deprem esnası ve deprem sonrası neler yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Kayseri'mize deprem ve afetler adına bir farkındalık oluşturmak için çalışmalarımız sürüyor. Okullarımızdan öğrencilerimizi davet ettik. Gelen her öğrencilerimize deprem esnasında ve sonrasında neler yapması gerektiğini bu hafta boyunca anlatmaya devam edeceğiz" dedi.
Vatandaşlara çağrıda bulunan Say, "Depremi biz de hissettik. Sonrasında hızlı bir şekilde valimizin önderliğinde hızlı bir şekilde giderek çalışmalara başladık. Biz istiyoruz ki Kayseri'de deprem esnasında ne yapmasını bilmeyen vatandaşımız kalmasın. Çanakkale'de meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremde bile bir vatandaşımız panik halinde ikinci kattan atladığı için hayatını kaybetti. Kayseri'de deprem konusunda bilgili olsun, ne yapması gerektiğini bilsin. Kayseri'de afet kültürünü oluşturalım istiyoruz. Vatandaşlarımız buna biraz uzak duruyor. Biz bu konuya daha hassasiyet göstermelerini onlardan rica ediyoruz. Deprem bizim gerçeğimiz ve depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Hep birlikte deprem anında neler yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Depremden sonra Kayseri içerisinde AFAD'ımızın çalışmalarıyla birlikte gönüllülerimizin sayesinde bir artış var. Biz çünkü depremde sadece kamu görevlileri olarak baş etmek mümkün değil. Bütün vatandaşlarımızla el ele birlikte mücadele etmemiz gerekiyor ki hem depremin hem yaralarını saralım hem de depremde kurtarma çalışmalarını yürütelim. Bu düşüncede gönüllerimize çok ihtiyacımız var. Vatandaşlarımızın hepsini gönüllü olmak için AFAD çatısı altına davet ediyoruz. Bütün toplum olarak, bütün Kayseri halkımız olarak hepimiz afete hazırlıklı olmalıyız. Afet bizim bir gerçeğimiz. Bu güzel vatanımız bir deprem bölgesi. Depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bütün memleketimize afetsiz, depremsiz günler diliyorum. Allah bu güzel vatanı afetten ve felaketten esirgesin diyorum" şeklinde konuştu.
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 40 yıldır plak ve kaset satan Ahmet Kara, ölümsüz şarkılarda hatıralarını arayan vatandaşların uğrak noktası oluyor. Söz ve müziğiyle hafızalara kazınan şarkıları 6 metrekarelik dükkanındaki pikaptan çalan Kara, kuşaklar arası bağ kuruyor. Değirmendere'de "Plakçı Ahmet" olarak bilinen 63 yaşındaki Ahmet Kara, 1980'de hayallerinin peşinden giderek çok sayıda plak ve kasetlerin bulunduğu dükkan kurdu. Müziğe olan tutkusuyla bilinen Kara'nın ünü, yıllar içinde Değirmendere'den Türkiye'ye yayıldı. Ahmet Kara, çocukluğundan bu yana müzik dinlemeyi çok sevdiğini ancak o yıllarda maddi imkansızlıklar sebebiyle plak alamadığını söyledi. İçinde kalan ukde dolayısıyla dükkan açtığını anlatan Kara, "Benim çocukluğumda plaklar çok pahalıydı. 'İleride böyle bir yapacağım' dedim ve böyle bir işim oldu. İmkansızlıklardan alamadığım plakları sonradan hem alıyor hem de satıyor oldum. Güzel bir hobi oluştu" diye konuştu. Ahmet Kara, piyasada zor bulunan hatta bulunamayan değerli plakların dükkanında ulaşılabileceğine de dikkat çekerek, "Örneğin Sezen Aksu'nun Allahaısmarladık long playı piyasada yok. Yaşanmış Yıllar da yok, bende var. Erkin Koray'ı Sevince adlı 45'liği de bende var. Piyasada Nil Burak da pek yoktur ama bende bulunur. Bu plaklar plakseverler tarafından piyasadan hep toplandı. Bulunamayan plakları ben satıyorum dersem yanlış olmaz. Piyasadaki çoğu kişinin arşivi de genel anlamda benden kuruldu" diye konuştu.
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