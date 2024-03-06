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AFAD'da gönüllü sayısı arttı

Kayseri, Deprem Haftası'nda vatandaşları afetlere karşı bilgilendiriyor

KAYSERİ - AFAD Kayseri İl Müdürlüğü ekipleri, Deprem Haftası'nda açtığı sergiler ile vatandaşları afetlere karşı bilgilendirirken, AFAD Kayseri Müdahale Şube Müdürü Hasan Say, 6 Şubat depremlerinin ardından AFAD gönüllü sayısının arttığını kaydetti.

Kayseri'de 1-7 Deprem Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenleniyor. AFAD Kayseri İl Müdürlüğü ekipleri de, açtıkları stantlar ile vatandaşları afetlere karşı hazır hale getirmeyi hedefliyor. AFAD Kayseri Müdahale Şube Müdürü Hasan Say, "Depremde yaşanan ve ekiplerimizin yaptığı çalışmalarla ilgili fotoğraflar, o bölgeyle ilgili aydınlatıcı fotoğrafları sergiliyoruz. Arama kurtarma çalışmalarında kullandığımız malzemelerimiz de burada. Deneyimli personellerimizi de burada görevlendirerek vatandaşlarımıza depremde neler yapılması gerekiyor, deprem öncesi, deprem esnası ve deprem sonrası neler yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Kayseri'mize deprem ve afetler adına bir farkındalık oluşturmak için çalışmalarımız sürüyor. Okullarımızdan öğrencilerimizi davet ettik. Gelen her öğrencilerimize deprem esnasında ve sonrasında neler yapması gerektiğini bu hafta boyunca anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Say, "Depremi biz de hissettik. Sonrasında hızlı bir şekilde valimizin önderliğinde hızlı bir şekilde giderek çalışmalara başladık. Biz istiyoruz ki Kayseri'de deprem esnasında ne yapmasını bilmeyen vatandaşımız kalmasın. Çanakkale'de meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremde bile bir vatandaşımız panik halinde ikinci kattan atladığı için hayatını kaybetti. Kayseri'de deprem konusunda bilgili olsun, ne yapması gerektiğini bilsin. Kayseri'de afet kültürünü oluşturalım istiyoruz. Vatandaşlarımız buna biraz uzak duruyor. Biz bu konuya daha hassasiyet göstermelerini onlardan rica ediyoruz. Deprem bizim gerçeğimiz ve depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Hep birlikte deprem anında neler yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Depremden sonra Kayseri içerisinde AFAD'ımızın çalışmalarıyla birlikte gönüllülerimizin sayesinde bir artış var. Biz çünkü depremde sadece kamu görevlileri olarak baş etmek mümkün değil. Bütün vatandaşlarımızla el ele birlikte mücadele etmemiz gerekiyor ki hem depremin hem yaralarını saralım hem de depremde kurtarma çalışmalarını yürütelim. Bu düşüncede gönüllerimize çok ihtiyacımız var. Vatandaşlarımızın hepsini gönüllü olmak için AFAD çatısı altına davet ediyoruz. Bütün toplum olarak, bütün Kayseri halkımız olarak hepimiz afete hazırlıklı olmalıyız. Afet bizim bir gerçeğimiz. Bu güzel vatanımız bir deprem bölgesi. Depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bütün memleketimize afetsiz, depremsiz günler diliyorum. Allah bu güzel vatanı afetten ve felaketten esirgesin diyorum" şeklinde konuştu.